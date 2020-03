La estrella de la MLS señaló que había aceptado la oferta del club culé por la oportunidad que representaba, pero el cuadro de LA detuvo la operación

¿Se imaginan lo que hubiera sido ver jugar a Carlos Vela junto a Lionel Messi y Luis Suárez con la camiseta del Barcelona? Pues esa imagen hubiera sido una realidad el año pasado; sin embargo, el LAFC frustró lo que hubiera sido un gran momento para la carrera del mexicano.

Fue el propio 'Cracklitos' quien reveló, en entrevista para la revista QG, que ya tenía un acuerdo con el cuadro catalán; no obstante, fue el equipo de Los Ángeles el que se negó a cederlo, lo que frustró el fichaje.

“El Barça planteó un escenario de cuatro meses en ese momento y, pues, yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena. No fue decir: 'Ah, quiero dos años y si no, no voy'. Dijeron cuatro meses y voy cuatro" Carlos Vela

El delantero mexicano aseguró que no le reprocha nada al LAFC por no dejarlo ir a Barcelona, pues entiende que ellos ven por sus intereses, además de que se encuentra muy feliz con su familia en Los Ángeles.

"LAFC no me dio facilidades para salir, aunque es entendible. Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo. Lo intenté y no se dio, y no pasa nada porque estoy más que feliz aquí”

Sí le gusta el futbol, no le gusta la industria

El mexicano aprovechó la entrevista para disipar los rumores que existen sobre que no le gusta el futbol. Vela reveló que sí le gusta y sobre todo jugar; no obstante, reveló que lo que no le agrada es cómo se maneja la industria.

“No me gusta la industria del futbol. Como jugador, viendo lo que veo y cómo nos tratan y cómo nos manejan, terminas tomándolo de esa manera. No soy una persona que me encante ver partidos y no por eso no me gusta el futbol. Aprovecho mi tiempo en otras cosas, que ya bastante tengo del trabajo como para seguir con eso el resto del día”

MVP and golden boot ⭐️⭐️ pic.twitter.com/taNuRyFSpl — carlos vela (@11carlosV) November 5, 2019

Carlos Vela tuvo una fantástica actuación la temporada pasada de la MLS y muestra de ello es que terminó como campeón de goleo y como Jugador Más Valioso, por encima de Zlatan Ibrahimovic.