"Los futbolistas pueden vivir 6 meses o un año sin cobrar": Carlos Tevez

El argentino señaló que su obligación como futbolistas es apoyar en lo que puedan y eso incluye las rebajas de sueldos.

La pandemia del coronavirus ha comenzado a causar estragos en la economía de diferentes clubes al rededor del mundo, razón por la que han comenzado a rebajar los salarios de los futbolistas para tratar de minimizar el impacto.

Sin duda esta es una decisión polémica; sin embargo, no lo es para Carlos Tevez, quien aseguró que un futbolista puede vivir seis meses y hasta un año sin cobrar , por lo que las rebajas de sueldos no les afectarían tanto como a otras personas.

"El futbolista puede vivir un año o seis meses sin cobrar. Nosotros tenemos que estar en los comedores, en los barrios y donde más nos necesiten. Iría a un comedor de La Boca a ayudar o a donde sea. Es fácil hablar desde el sillón de la casa" Tevez para Canal América

El 'Apache' consideró que el gobierno de Argentina se encuentra realizando un buen trabajo para controlar la pandemia del Covid-19, por lo que se puso a disposición para ayudar, aunque sea entregando despensas para los más necesitados.

"Me pongo a disposición del Gobierno y el club para ayudar. No me gusta fantasmear con muchas cosas, porque cuando uno ayuda es del corazón. No es para salir en un vídeo. Hay que estar en silencio, pero en todo momento. Me pongo a disposición del club, aunque sea entregando mercadería en una mesa"

Carlos Tevez: “Me pongo a disposición del gobierno, de Boca, de todos. El mundo cambió y los futbolistas tenemos que ayudar no sólo mandando un mensaje, sino estando en los lugares donde más necesitan”. 🔟✨ pic.twitter.com/Y4X3yekYB9 — PASIÓN BOSTERA (@PasionBosteraof) April 1, 2020

Hasta el pasado miércoles 1 de abril, en Argentina hay registrados 1.133 casos de coronavirus y 32 muertes. Desde hace un par de semanas, el país cerró sus fronteras y declaró cuarentena total.

Le responden a Tevez

Las declaraciones de Carlitos Tevez no cayeron bien en cierta parte del gremio de futbolistas, sobre todo para aquellos que juegan en equipo en categorías inferiores.

Futbolistas como Luis Salmerón (Los Andes), Federico Presedo (Atlanta), Emiliano Méndez (Arsenal de Sarandí), entre otros, le mandaron un mensaje al futbolista de Boca Juniors, asegurando que muchos jugadores en el Ascenso viven día a día con los salarios que perciben.

"Escuché una declaración de que un futbolista puede estar seis meses o un año sin cobrar. Eso es mentira. Tal vez él podrá porque habrá invertido bien la plata con sus amigos, como el ex Presidente de la Nación. Hay que ubicarse y ser responsable cuando se habla. No meter a todos en la misma bolsa porque no lo estamos" Emiliano Méndez. Futbolista Arsenal