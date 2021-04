Carlos Salcido se mostró molesto por lo dicho por Gignac hace un par de meses, cuando señaló que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano.

Parece que André-Pierre Gignac se ganó un nuevo enemigo. Se trata de Carlos Salcido, quien explotó en contra del francés por lo que dijo hace un par de meses cuando aseveró que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano.

En entrevista con el sitio Balam Sports, Carlos Salcido aseguró que estuvo a punto de "re matar" a Gignac cuando dijo que "el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano", un dicho que consideró no es verdadero.

"Eso de decir que el mexicano es el peor enemigo de otro mexicano es mentira, que te lo diga un extranjero como lo hizo Gignac, estuve a punto de re matarlo, porque si alguien estuvo en la cancha junto con él, fui yo, yo sé perfectamente pero no lo digo" Carlos Salcido

Carlos Salcido Cristian de Marchena/Mexsport

Gignac no puede decir eso, asegura Salcido

Carlos Salcido aseguró que Gignac no es el más indicado para decir que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, pues no le parece coherente, sobre todo cuando en la final ante Chivas el francés no aceptó salir sal campo a recibir la medalla del segundo lugar.

"El mexicano no es enemigo del mexicano, eres tú mismo, así de fácil, me duele que un extranjero diga estas cosas, aunque sea más mexicano, no lo puedes decir, no puedes generalizar, eso que lo dejen para jugadores de élite del futbol mexicano"

Carlos Salcido

André-Pierre Gignac Mexsport

Todo lo que dice Gignac se hace fiesta en Monterrey

Carlos Salcido aseguró que en Monterrey hay una fiebre por el futbol, sobre todo con cada palabra que Gignac hace pública, pues aseguró que cada vez que habla se le hace fiesta.

"No quieras quedar bien, porque Monterrey tiene esta fiebre de futbol que lo que diga él (Gignac) ahorita es fiesta" Carlos Salcido

🔥 El mensaje de @carlossalcido7 a @10APG 🐯



“𝗘𝘀𝘁𝘂𝘃𝗲 𝗮 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 ‘𝗿𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗮𝗿𝗹𝗼’... 𝗗𝗲𝗷𝗮 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗶𝗿 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘅𝗶𝗰𝗮𝗻𝗼 𝗲𝘀 𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗼𝗿 𝗲𝗻𝗲𝗺𝗶𝗴𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘅𝗶𝗰𝗮𝗻𝗼" 😡



¡Esto y más! 👇🏼https://t.co/fizuxPcLzW pic.twitter.com/8WqeXLIIfF — Balam Sports (@BalamSports) — Balam Sports (@BalamSports) April 9, 2021

Hasta el momento, Gignac no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales.