"El que más me gusta de América es Sebastián Córdova": Carlos Reinoso

El 'Maestro' consideró que el futbolista de 22 años es el prototipo de lo que debe ser un canterano del equipo de Coapa.

Sebastián Córdova sigue maravillando al americanismo con su desempeño sobre el terreno de juego, tanto que incluso Carlos Reinoso aceptó que es el jugador que más le gusta del actual plantel azulcrema.

En declaraciones para el diario Récord, el 'Maestro' señaló que el que más le gusta del equipo de Coapa es Córdova, pero tampoco se olvidó de Jorge Sánchez, que perdió la titularidad en las últimas semanas.

"A mí el que más me gusta de América es el chico Córdova, también me gusta Jorge Sánchez a pesar de que lo critiquen (por su error en la Final y vs Juárez). América, no jugando bien, le hace partido a cualquiera, y eso es muy bueno" Carlos Reinoso

Reinoso señaló que Córdova tiene todo el potencial para jugar en el futbol de Europa, pues aparte del gran talento que tiene, también cuenta con la aptitud de desempeñarse en diferentes posiciones, lo cual representa una ventaja.

Por último, el ídolo americanista consideró a Córdova como el prototipo de lo que se espera de los futbolistas jóvenes formados en la cantera azulcrema.

"Creo que se tiene que ir a Europa. Lo ponen como lateral, por izquierda o derecha, es un crack. Es el prototipo de lo que uno espera de los chicos formados en América”

Miguel Herrera no es el mejor de la historia en América

Carlos Reinoso también fue cuestionado sobre si Miguel Herrera es el mejor entrenador en la historia del Club América, con el que ha conseguido un par de campeonatos de liga y algunos más.

El 'Maestro' consideró que el 'Piojo' es uno de los más grandes técnicos del cuadro de Coapa; no obstante, el lugar de privilegio se lo deja a otros personajes históricos del club.