Carlos Reinoso le puso un ultimátum a Miguel Herrera, pues consideró que si no gana el próximo torneo con América, deberá dar un paso al costado.

Miguel Herrera seguirá siendo el entrenador del América pese al fracaso que consumaron el torneo pasado al quedar eliminado en los cuartos de final ante las Chivas de Guadalajara; sin embargo, Carlos Reinoso considera que el próximo torneo tiene que ser campeón, de lo contrario, deberá dar un paso al costado.

Carlos Reinoso, uno de los mayores ídolos del Club América, señaló que los entrenadores azulcremas siempre tienen la máxima presión, y el 'Piojo' Herrera no es la excepción, más después de la eliminación en el torneo pasado.

“Ahora es más fácil dirigir, Miguel ha ganado los campeonatos. El que no gane, tiene los días contados en el América, pero si no es campeón en el próximo torneo, tiene que salir” Carlos Reinoso para ESPN

'El Maestro' aseguró que el torneo pasado fue un total fracaso por el simple hecho de quedar fuera ante el máximo rival, además de que señaló que el equipo tuvo más puntos de los que en verdad merecía.

América se prepara para afrontar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Liga de Campeones frente al Atlanta United y Miguel Herrera habló previo al encuentro.

El entrenador de las Águilas fue cuestionado sobre si se juega el puesto en caso de no ganar el torneo, aunque sabe que la exigencia, como siempre ha sido en el club, es máxima.

“Debemos ganar el torneo y mañana (miércoles) debemos ganar, gustar y tratar de ser campeones. Eso no se cambiará nunca. La exigencia siempre será la misma para los que hemos pasado por esta silla y debemos de buscar obtener los títulos. A mí Santiago no me ha dicho nada, ni siento la presión de que si no gano me voy”

Miguel Herrera, DT América

América tiene una ventaja de 3-0 sobre el equipo de la MLS. De pasar a las semifinales, se medirá al ganador del cruce entre Cruz Azul y el LAFC de Carlos Vela.