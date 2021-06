“Cruz Azul no es Pumas”: Carlos Hermosillo

Carlos Hermosillo, uno de los máximos referentes en la historia de Cruz Azul, habló sobre el potencial del América, rival de La Máquina en la gran final del Apertura 2018.

El ex goleador mexicano resaltó la enorme pegada y contundencia del equipo dirigido por Miguel Herrera, el cual consideró jugó con 12 futbolistas gracias a los errores de Alfredo Saldívar; sin embargo, para el duelo de la gran final, aseguró que Cruz Azul será un rival muy diferente a Pumas.

"América se destapó porque jugó con 12, con el arquero de Pumas, e hizo un buen partido que no le quito méritos, América siempre generaba, pero no era contundente, ayer fue contundente que eso es muy importante en la Liguilla, pero Cruz Azul no es Pumas, ojo”, dijo en entrevista con ESPN.

Sobre la final del Apertura 2018, Hermosillo señaló que ve a un Cruz Azul muy fuerte, no solo porque tiene una buena defensa, sino también porque genera y anota muchos goles.

"Cruz Azul está perfectamente armado de atrás y a mí también me gusta Cruz Azul porque genera y hace goles. Veo un partido muy parejo. Personalmente creo que no hay favorito, aquí el ganador será el que cometa menos errores”, finalizó.

Con información de Récord.