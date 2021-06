Carlos Hermosillo deja de irle al Cruz Azul tras despido de Ricardo Peláez

México.- Cruz Azul se quedó sin la querencia de uno de sus máximos ídolos: Carlos Hermosillo advirtió que si la directiva aceptaba la renuncia de Ricardo Peláez, como finalmente ocurrió, le dejaría de ir al equipo de sus amores.

“Uno nunca debe bajarse del barco, pero uno tiene derecho a decir me retiro y decir que no estoy de acuerdo. Yo siempre he estado en las buenas y en las malas. Si se va Peláez, ni lo dudo. Ahora sí bye”.<br> Carlos Hermosillo

Peláez Linares, quien fichó como director deportivo de La Máquina previo al arranque del Apertura 2018, abdicó de su puesto durante una entrevista en vivo, luego de que Víctor Garcés, vicepresidente del club, anunciara que Robert Siboldi se convertiría en técnico, y no Antonio Mohamed, como era la intención del hoy cesado.

me bajo del barco como Hermosillo {username} (@porchmx) September 6, 2019

Por ende, Hermosillo, autor del gol que le dio su último título al conjunto cementero, en 1997, aplaudió la decisión de su otra compañero en Selección Nacional y desaprobó tajantemente la política de la cúpula de la escuadra recalada en La Noria.

“Yo creo que Peláez es muy inteligente y no creo que se quiera quedar si no va a poder decidir. Lo conozco muy bien. El señor (Víctor Garcés) dice que el director deportivo no está para tomar decisiones, entonces para qué está, ¿para ser un títere? Es increíble y vergonzoso”.<br>

“Cruz Azul me da asco y vergüenza”

En la misma entrevista concedida a ESPN, el “Grandote de Cerro Azul” afirmó que la actual situación es vergonzosa, ya que, en su percepción, los actuales directivos están terminando con la grandeza de la institución.

“Me da vergüenza, asco y me duele mucho porque yo nací en Cruz Azul y crecí con Marín, el ‘Kalimán’, y hay cosas que no entiendo. Me da rabia que a la institución en la que estuve desde chavo, ahora la vea llena de problemas. El futbol es pasión, pero es diversión y hay que disfrutarlo. Deberías de decir que juega bien, aunque pierda”.<br>

A las 11 de la mañana de este viernes 6 de septiembre, el propio Víctor Garcés presentó a Robert Siboldi como nuevo entrenador celeste, al tiempo que en redes sociales se daba por concluida la relación laboral con Ricardo Peláez, en cuya administración se consiguió un campeonato de Copa MX y uno de Sub-17.