Carlos Albert aseveró que el boxeo es una “actividad cruenta” que ha dejado “decenas de jóvenes muertos”.

México.- El comentarista Carlos Albert estalló al estar hablando sobre la pelea que Canelo Álvarez sostendrá la noche de este 27 de febrero ante Avni Yildirim.

Fue en el programa Reacción en Cadena donde Carlos Albert se puso como energúmeno al hablar sobre la pelea del Canelo Álvarez, pues en primera instancia aseveró que el boxeo es una práctica cuasi medieval no propia de los tiempos modernos.

“No entiendo el boxeo. No sé cómo es que seguimos actuando y pensando como en la época del circo romano, donde los gladiadores se salían a matar. Es una actividad en la que si tú matas al rival te felicitan (sic). Te felicitan si ganas por nocaut, te pagan, te dan un cinturón” Carlos Albert

Como gente de deporte no puedo aplaudir el box: Carlos Albert

Según Carlos Albert, el boxeo no refleja la esencia del deporte debido a que no preserva la vida, de ahí que no vaya a seguir las acciones de la pelea que el Canelo Álvarez sostendrá contra Avni Yildirim, retador obligatorio de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Y es que el polémico comentarista afirmó que el boxeo ha dejado “decenas de jóvenes muertos” debido a que en el sector amateur no suelen existir las condiciones para el desarrollo de lo que calificó como una “actividad cruenta”.

“Han muerto cientos de boxeadores. Como gente de deporte no puedo aplaudir el box… por cada boxeador que llega a la cima, hay decenas de jóvenes que han muerto en lo rines del pueblo y que nadie se entera, porque no hay ni doctores”. Carlos Albert

Carlos Albert se pelea con compañero por culpa del Canelo Álvarez

Lejos de detenerse, Carlos Albert siguió soltando argumentos en contra del boxeo siendo que la intención del resto de los panelistas era debatir en torno a la pelea del Canelo Álvarez.