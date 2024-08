La violencia no cesa en el deporte, no importa el escenario ni la disciplina, pues esta vez se registró una brutal pelea en el béisbol de los Estados Unidos; el lamentable incidente tuvo lugar en el juego Padres vs Twins de la MLB.

La temperatura subió en la tribuna del Petco Park, de San Diego, California, Estados Unidos. Mientras se jugaba el juego 2 del Padres vs Twins, un par de aficionados intercambiaron golpes en una brutal pelea que fue captada en video.

La brutal pelea fue captada en video por los aficionados que se encontraban alrededor del incidente, mismo en el que los grandes ausentes fueron los elementos de seguridad.

El hecho violento en el estadio de Estados Unidos no pasó a mayores; sin embargo, uno de los involucrados terminó con el rostro ensangrentado.

Video de la pelea entre dos aficionados en el Padres vs Twins de la MLB

Imágenes lamentables se registraron en la tribuna del Petco Park, durante el segundo episodio Padres vs Twins de la temporada regular de la MLB.

En el video que circula en redes sociales se observa como dos aficionados se encaran, uno no espera más y comienza a lanzar golpes. Las burlas no cesan y en un descuido, el provocador es conectado con un puñetazo.

Postrado en una de las butacas recibió un par de golpes más y fue cuando cesó la pelea.

Lo lamentable es que nadie detuvo la pelea, los elementos de seguridad no aparecieron y los golpes pudieron derivar en lesiones mayores.

Wild fight at Petco Park for Padres vs Twins tonight (original video) pic.twitter.com/2g9sh420fY — Levi Leveille (@Levi_Leveille) August 21, 2024

¿Cómo quedó el Padres vs Twins de la MLB?

Los Padres de San Diego repitieron la dosis y ganaron 7-5 ante los Twins de Minnesota este martes en el Petco Park, en actividad de la MLB.

Manny Machado comandó a los de San Diego con un cuadrangular; además destacaron los venezolanos Arráez y David Pralta con una anotada y una remolcada, respectivamente.

Luego de salir vencedores en su segundo juego, los Padres de San Diego volverán a escena para el tercer episodio. El encuentro ante Twins de Minnesota tendrá lugar este miércoles 21 de agosto a las 4:40 p.m. (tiempo del centro de México).