Canelo Álvarez explicó que jamás logrará satisfacer a críticos como David Faitelson, quien suele cuestionarlo pese a sus incontables éxitos.

México.- El Canelo Álvarez, quien en unos días enfrentará al Avni Yildirim , estalló durante una entrevista que sostuvo con David Faitelson, incluso terminó diciendo algunas groserías.

Todo empezó cuando David Faitelson y Jorge Eduardo Sánchez, panelistas del programa A los golpes, cuestionaron el poco nivel de Avni Yildirim , boxeador que lleva dos años sin subirse a un ring. Y es que Canelo Álvarez afirmó que jamás va a tener contentos a sus detractores.

“A los críticos nunca les voy a dar gusto, pelee con el número uno en las 168 libras (Callum Smith) y aun así me criticaron. Y después de eso dijeron que se vio lento, pero si se vio así fue porque no lo dejé hacer nada. Me critican porque gano rápido, porque gano por decisión, porque enfrento a fulano. No estoy para darles gusto a ellos, sino para hacer historia y para la gente que me apoya” Canelo Álvarez

Canelo Álvarez se calienta al escuchar nombre de Gennady Golovkin

La molestia del Canelo Álvarez se incrementó cuando David Faitelson y Jorge Eduardo Sánchez le preguntaron acerca de la posibilidad de enfrentar a Gennady Golovkin por tercera vez. Y es que el boxeador mexicano respondió asegurando que los panelistas y quienes piden un tercer capítulo contra el kazajo tienen el nombre del susodicho tatuado en “no sé qué parte del cuerpo”.

“Ustedes tienen a Golovkin en no sé dónde, sólo piensan en eso. Pero por el momento tengo otras metas. Subí de peso para ganar en las 175; ahora bajé a las 168 para ganarlo todo ahí, ustedes creen que esos no son logros, pero para mí es más importante esto” Canelo Álvarez

Sin embargo, Faitelson reviró diciendo que sería muy interesante ver de nuevo una pelea entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin debido a lo emotivas que resultaron las anteriores. Pero el Canelo siguió en la misma tónica, es más, vaticinó que si llegara a noquear al kazajo, de todas maneras no le darían ningún mérito.