En una larga entrevista con Graham Bensinger, Canelo Álvarez reveló que días antes de una pelea, estuvo negociando durante varios días para que liberaran a su hermano.

“Durante tres días negocié con esos imbéciles para que lo dejaran ir. Tres días… Y además tuve que pelear ese sábado, y mil entrevistas y todo y nadie supo nada de esto… Me ven ahí arriba y me dicen: ‘Vaya, es muy fácil’. Pero nada es fácil en esta vida. Todo es difícil….” Canelo Álvarez

Al ser cuestionado sobre si acudió a las autoridades mexicanas para ayudar a liberar a su hermano:"No, no, nunca. Porque quizás ellos estuvieron involucrados en esa situación ”, señaló.

Canelo ya casi no está en México por la inseguridad

Canelo Álvarez siguió hablando sobre la inseguridad que se vive en México, tanto por lo de su hermano como por los constantes delitos que se cometen y que quedan impunes.

Es por esta razón, por la inseguridad, que Canelo Álvarez ya casi no se encuentra en México , pues no quiere arriesgar a su familia a que les pase algo.

“La gente que puede ser codiciosa, los que roban en los semáforos. Hay mucha inseguridad, mucha inseguridad. Por eso ya no estoy mucho en México, porque no es seguro. Peor aún para mí y para mi familia… Y el gobierno no está preocupado por esto. Están preocupados por otras cosas” Canelo Álvarez

Canelo recuerda cuando a su hermano lo acusaron de asesinato

Saúl 'Canelo' Álvarez, quien peleará el próximo sábado 8 de mayo ante Billy Joe Saunders, recordó la ocasión en la que su hermano fue acusado de asesinato.