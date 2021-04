Canelo Álvarez está en la recta final para enfrentar a Saunder y el tapatío entrena como nunca para vencerlo.

La espera está llegando a su fin, menos de 15 días para ver la tan esperada pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Billy Joe Saunders, que se disputará el próximo sábado 8 de mayo.

Muchos han sido los comentarios sobre esta contienda del Canelo Álvarez que de un inicio pintaba ser bastante prometedora, aunque todo cambió cuando el pugilista británico mencionó que ya todo estaba arreglado.

Sin embargo, ¿qué podríamos pensar de esta situación?, si bien, esta podría ser una pelea mucho más retadora para el Canelo Álvarez, al reconocer que Joe Saunders pasa por una de las mejores etapas de su carrera.

Pero por el otro lado encontramos un Canelo Álvarez más experimentado, con mayor velocidad, fuerza; sin duda alguna, Saúl Álvarez se encuentra en su mejor momento.

No podemos negar que todo esto ha sido el resultado de mucho esfuerzo, disciplina, constancia y pasión, algo que caracteriza a Saúl Álvarez y es que no podemos negarlo cuando constantemente vemos la entrega que le tiene a su profesión.

El Canelo Álvarez, se ha convertido en ese hombre que trabaja hasta conseguir sus metas y a escasos días de la contienda contra Joe Saunders, el tapatío se prepara mejor que nunca.

Canelo Álvarez tunde a Saunders

Muchos han sido los comentarios por parte de Billy Joe Saunders ante la pelea que se vivirá en el AT&T Stadium de Arlington , Texas.

No obstante, Canelo Álvarez no se deja caer en provocaciones a lo que asegura que tan solo son excusas sin fundamentar por parte del británico y por si fuera poco durante una entrevista para ESPN, Saúl Álvarez no se quedó con nada, pero estamos seguros que podrá sumar su victoria 56.

“Estoy consciente de que va a ser una pelea complicada, por lo zurdo, por el estilo que tiene, pero es cuestión de tener paciencia” Saúl "Canelo" Álvarez

¿Será que Billy Joe Saunders sabe que se enfrenta realmente al mejor libra por libra? Tras la última pelea de Saúl “Canelo” Álvarez, donde subió al cuadrilátero para dejar en una tremenda humillación a Avni Yildririm , el británico podría estar temiendo la misma situación.