Saúl Álvarez aceptó que es el gran favorito para llevarse el triunfo ante Yildirim, aunque reconoció que cualquier golpe puede cambiar todo.

Saúl 'Canelo' Álvarez se encuentra a unos días de sostener su primera pelea de este 2021, el próximo sábado 27 de febrero, ante el turco Avni Yildirim. El boxeador mexicano habló al respecto, sobre cómo se siente y qué espera que suceda en el combate.

En entrevista con George Ebro, el 'Canelo' señaló que se sabe superior a Yildirim; no obstante, aceptó que en una pelea de boxeo cualquier golpe puede cambiarlo todo, por lo que se prepara como si fuera su mayor desafío.

"Me siento superior y soy superior a Yildirim, pero estoy entrenando como si fuera mi pelea más grande y no lo estoy subestimando. Sé que esto es boxeo y un golpe puede cambiar todo. No está en mí el subestimar a alguien" Saúl 'Canelo' Álvarez

Canelo sabe que es favorito para vencer a Yildirim

Desde que se dio a conocer que Avni Yildirim sería el próximo rival del 'Canelo' Álvarez, mucho se ha criticado al boxeador mexicano por elegir a un rival "accesible".

Al respecto, el 'Canelo' aceptó que él es el gran favorito para llevarse el triunfo el próximo 27 de febrero , aunque consideró que el peleador turco es un gran rival que le exigirá sobre el encordado.

"No voy a negar el favoritismo, pero el boxeo es muy complicado y de verdad creo que Yildirim será un buen rival. Es un buen boxeador y creo que tendremos una pelea emocionante para los aficionados que asistan y para los que lo vean por televisión" Saúl 'Canelo' Álvarez

Canelo Álvarez Mexsport

¿Cuándo es la pelea entre Canelo Álvarez vs Yildirim?

La pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Avni Yildirim se llevará a cabo el próximo sábado 27 de febrero en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en Estados Unidos, inmueble que podrá contar con la presencia de miles de aficionados.

El 'Canelo' Álvarez expondrá sus títulos de campeón mundial de la división de peso súper mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).