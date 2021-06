Jorge Vergara dice que saldrán campeones y le echó la culpa a Cruyff de los males de Chivas

En una entrevista para el portal Goal.com, el dueño de Chivas se mostró muy optimista y aseguró que saldrán campeones del Torneo Apertura 2014, además especifico que el holandés Johan Cruyff, creador del mejor Barça de la historia, fue el culpable de los últimos fracasos de Chivas.

Así se expresó Jorge Vergara

"No me preocupa y no me ocupa que América esté en los primeros lugares de la tabla, ni en lo más minímo.

"No sólo vamos alcanzar al América como lo dije hace unos días, lo vamos a pasar y vamos a ser campeones de la liga", sostuvo Vergara..

"Estoy muy satisfecho con estas Chivas, el equipo va creciendo, van mejorando y el equipo va a demostrar que tiene la capacidad para ser campeón".

“No es que sea complicado ver a Chivas en está situación, debemos ser cuidadosos en lo que hacemos para seguir mejorando día con día. Este torneo no se ha hecho nada mal, pero en anteriores he tomado decisiones muy equivocadas, la traída de Johan Cruyff es una de ellas, esa es la más costosa y la que más destruyó todo un proyecto”.