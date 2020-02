“Busco futbolistas útiles”: la última de Gattuso al ‘Chucky’ Lozano

El DT del Napoli se dijo consciente de que se está “portando mal” a nivel club y reveló que le “duele” ver al mexicano en la cancha por lo que costó



¡Esto ya es personal! O al menos eso parece por las declaraciones que Genaro Gattuso, entrenador del Napoli, hace en cada conferencia de prensa sobre Hirving 'Chucky Lozano', a quien ha borrado por completo del equipo.

Ahora el estratega italiano aceptó que se está "portando mal" a nivel club, pero lo único que quiere es hacer ganar al equipo, por lo que busca futbolistas útiles.

"He hablado con Lozano: me puede garantizar lo que pido. No puedo ponerlo en la cancha sabiendo que no le irá bien. Sé que a nivel de club no me estoy portando bien pero busco futbolistas útiles" Genaro Gattuso

Gattuso, campeón del mundo como jugador en el Mundial de 2006, señaló que el dinero que Napoli gastó por el mexicano (800 millones de pesos) es lo que hace la situación mucho más complicada, tanto que le "duele".

"Me duele ver a Lozano en la cancha por lo que costó ficharlo o verlo sentarse en la tribuna por su valor. Hay que trabajar y encontrarse listos. Ojalá que estos jugadores entiendan lo que quiero"

Lozano, totalmente borrado

No cabe duda de que 'Chucky' Lozano está completamente borrado del Napoli, club al que llegó como el fichaje más caro de su historia; no obstante, la realidad ha sido completamente otra, pues desde la salida de Carlo Ancelotti, el mexicano ha sido relegado a la inactividad.

Desde la llegada de Gattuso, el canterano de Pachuca ha ido perdiendo protagonismo, a tal grado que no lo ha tomado en cuenta para partidos de Copa, mientras que para el duelo ante Barcelona en Champions , ni siquiera fue a la banca.

Lozano en un entrenamiento del Napoli @SSCNapolies

Tan malo es el momento que vive, que el mexicano ha comenzado a ser presa de la desesperación, como dejó claro en su respuesta al mensaje que le mandó Luis García.

"No sabes cómo deseo que tus predicciones se hagan realidad, seguiré trabajando con ganas para conseguirlo. Te agradezco mucho el haberme dedicado tu video , hoy ha sido un buen día después de haberla leído" 'Chucky' Lozano