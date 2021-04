Bruno Valdez habló ante los medios de comunicación previo al debut del América en la Concacaf Liga de Campeones 2021.

El Club América está a una horas de comenzar su actividad en la Concacaf Liga de Campeones 2021, competición de la que es el máximo monarca, por lo que para esta edición es considerado como el favorito número uno para llevarse el campeonato.

Al respecto habló Bruno Valdez, quien señaló que en América se sienten los claros favoritos para ganar el trofeo; no obstante, aseguró que lo tendrán que demostrar dentro del campo de juego.

"Somos el equipo que tiene más títulos en este torneo y obviamente nos sentimos favoritos, pero tenemos que demostrarlo en la cancha, tenemos que hacerlo sentir en cada partido" Bruno Valdez

¿Cuándo jugará el Club América en la Concacaf Liga de Campeones?

El Club América volverá a disputar la Concacaf Liga de Campeones después del fracaso del año pasado en el que quedó eliminado en las semifinales ante el LAFC de Carlos Vela.

Para este 2021 las Águilas tendrán una revancha para volver a ganar el campeonato, algo que no hacen desde el 2016 y su primer obstáculo será el Olimpia de Honduras.

El duelo de ida se jugará este miércoles en territorio hondureño, mientras que la vuelta se disputará el próximo miércoles 14 de abril en la cancha del Estadio Azteca.

Cabe mencionar que América corrió con la suerte de estar en el cuadro más accesible del torneo, pues no se enfrentará a ningún equipo mexicano hasta la gran final, en la que se podría medir a Cruz Azul, Rayados o León.

América, el máximo ganador de la Concacaf Liga de Campeones

El Club América no solo es el equipo más ganador de la Liga MX con 13 títulos, también lo es de la Concacaf Liga de Campeones con siete coronas; no obstante, no se proclama monarca de la competición desde la edición del 2016, cuando derrotó al Club Tigres.

Estos son los siete títulos del América en la Concacaf Liga de Campeones:

América venció al Robinhood (Surinam) en 1977

América venció al Defence Force (Trinidad & Tobago) en 1987

América venció al Pinar del Río (Cuba) en 1990

América venció al Alajuelense (Costa Rica) en 1992

América venció al Toluca (México) en 2006

América venció al Impact Montreal (Canadá) en 2015

América venció al Club Tigres (México) en 2016

Además de ser el equipo más ganador del torneo, América lleva récord perfecto en los partidos por el trofeo, pues de siete ha ganado los siete.