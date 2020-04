El exfutbolista habló sobre los porteros a los que les marcó en varias ocasiones, mientras que reveló que Jesús Corona fue el que más trabajo le costó

Bruno Marioni ha sido uno de los mejores delanteros extranjeros que ha pasado por el futbol mexicano y muestra de ello son dos títulos de goleo y una importante cantidad de anotaciones en su paso por diferentes equipos de la Liga MX.

El 'Barullo' aprovechó el tiempo de cuarentena para hacer unas polémicas declaraciones en sus redes sociales, en las que aseguró, entre otras cosas, que los porteros a los que más les anotó goles fueron Oswaldo Sánchez y Memo Ochoa.

El argentino recordó que los porteros de Chivas y América, respectivamente fueron dos a los que más les marcó goles, razón por la que incluso los consideró como " hijos ". Por otra parte, señaló que Jesús Corona fue el arquero que más trabajo le costó vencer.

"¿El portero que más me costó? Tendría que decir que (Jesús) Corona. Creo que fue el más complicado y no sé si le marqué cuando estaba en Tecos. No te podría decir que Ochoa y Oswaldo Sánchez porque fueron mis hijos los dos varias veces, entonces a ellos no me costó anotarles" Bruno Marioni

Cabe recordar que Marioni no es del agrado para el Rebaño ni para las Águilas; el primero porque le ganó una final con Pumas en el Clausura 2004, mientras que el segundo porque le marcó goles importantes, en un momento en donde la rivalidad entre ambos equipos fue muy intensa.

Marioni fue campeón de goleo en dos ocasiones en el futbol mexicano, la primera en su torneo debut con Pumas en el Clausura 2004, mientras que la segunda ocasión fue en el Apertura 2006 vistiendo la camiseta de los Diablos Rojos de Toluca.

Hubiera jugado con la Selección Mexicana

Marioni, quien ahora se desempeña como director técnico, reveló que aunque ama a su país Argentina, no hubiera descartado de ninguna manera jugar para la Selección Mexicana.

"Probablemente hubiera jugado con la Selección Mexicana, siempre he dicho que amo a mi país, estoy identificado con Argentina, pero no quiere decir que no hubiera defendido la camiseta de la Selección Mexicana"

Cabe mencionar que por aquél entonces, los delanteros de la Selección Mexicana eran Jared Borgetti, Daniel Osorno y Francisco Palencia, mientras que más adelante, rumbo al Mundial de 2006 se sumó su compatriota Guillermo Franco.