Boletos para el Chivas vs América alcanzan hasta los 100 mil pesos en reventa

Los boletos todavía no salen a la venta de forma oficial, pero en un sitio de reventa legal ya los venden entre 6 mil y más de 100 mil pesos.

Un auténtico caos es el que han provocado las Chivas de Guadalajara luego de que se diera conocer que los aficionados podrán ingresar al Estadio Akron para el duelo de cuartos de final del Apertura 2020 ante las Águilas del América.

Y es que los boletos aún no salen a la venta de forma oficial, al menos así no lo ha hecho el equipo; no obstante, en sitios de reventa legal ya están a la venta y con un precio excesivamente alto.

Los boletos más baratos para el Clásico Nacional de ida tienen un valor de seis mil pesos en la zona Cabecera Superior. El precio de los boletos sigue incrementando hasta alcanzar los 100 mil pesos en la zona Media Cancha Inferior.

Boletos Captura de pantalla

Cabe mencionar que Chivas, con el permiso de la Liga MX y del gobierno de Jalisco, permitirá la entrada para el partido de ida de los cuartos de final entre Chivas y América, el cual se llevará a cabo el próximo miércoles a las 21 horas.

Chivas desmiente reventa de boletos

Después de que el precio de los boletos en la reventa legal causara mucha polémica entre los medios y en redes sociales, las Chivas utilizaron su cuenta de Twitter para desmentir dicha información.

El Rebaño señaló que los boletos que se encuentran a la venta no existen y que en las próximas horas darán a conocer la manera en la que los aficionados podrán adquirir sus entradas para el Clásico Nacional de Liguilla.

"ChivaHermanos, esos boletos NO existen Señal de prohibido el paso. En unas horas más, daremos a conocer el esquema de venta oficial exclusiva para abonados. Por ahora, no se dejen engañar, no hemos entregado ningún boleto", señaló el club.