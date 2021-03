Bofo Bautista recordó el Clásico Nacional del Apertura 2006, donde brilló con un gran gol.

México.- El Bofo Bautista se encargó de calentar el Clásico Nacional que disputará el Club Deportivo Guadalajara ante Club América el próximo domingo 14 de marzo, en el marco de la Jornada 11 del Torneo Guard1anes 2021 .

Y es que el Bofo Bautista recordó aquel Clásico Nacional jugado en el Apertura 2006 , donde brilló con un descomunal gol, mismo que festejó de manera bastante peculiar, pues imitó un acto circense .

De acuerdo con el ídolo del Club Deportivo Guadalajara, mejor conocido como Chivas, aquel Clásico de Clásicos resultó especial porque en la previa los jugadores del Club América se habían referido a los rojiblancos como “payasos”.

“Se habló mucho porque la foto oficial de Chivas fue en un circo y desde ahí empezó el equipo rival a decirnos que éramos payasos. Nos enfocamos en el partido, les dimos un baile y quedamos dos a cero, metió gol el Venado y me tocó anotar a mí. Mi festejo fue como cirquero… Los payasos fueron ellos. Nosotros éramos los del circo, los payasos eran ellos” Bofo Bautista

Bofo Bautista no conoce a Federico Viñas

El desdén del Bofo Bautista no quedó ahí, pues en la misma entrevista con Récord dijo no conocer a Federico Viñas , jugador del Club América que recomendó a las Chivas tener preocupación por enfrentar a un equipo como el suyo.

“¿Viñas? ¿Quién es él? Es que no lo conozco a ese”, dijo Adolfo Bautista Herrera respecto a Federico Viñas . Además, acotó que en el Clásico Nacional no suele haber favoritos, toda vez que no importa mucho el cómo lleguen los equipos a tan importante cita.

“El hecho de este tipo de partidos, en Clásicos nadie es favorito. Si ellos se creen favoritos, que se cuiden porque Chivas, aunque digan que hay muchos chavos, todo puede suceder y en un Clásico cualquiera puede ganar” Bofo Bautista

