Billy Joe Saunders habló a días de la pelea ante el Canelo, a quien consideró como el hombre "más temible del planeta".

Estamos a un par de semanas para que lleve a cabo la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Billy Joe Saunders, quien habló al respecto, teniendo sólo elogios para el pugilista mexicano.

Billy Joe Saunders, de 31 años de edad, habló para 'Sky Sports', donde no tuvo más que buenas palabras para el Canelo, a quien consideró como el pugilista "más devastador" y "más temible" del mundo.

"Es el golpeador más devastador del planeta, el hombre más temible del mundo"

Billy Joe Saunders

Canelo Álvarez Mexsport

"Canelo siempre ha estado en mi radar": Billy Joe Saunders

Billy Joe Saunders habló sobre la importancia que tiene su combate ante el Canelo Álvarez, a quien se enfrentará el próximo 8 de mayo en el AT%T Stadium de Arlington, Texas.

El pugilista británico señaló que su legado en el mundo del boxeo estará en juego en su pelea ante el Canelo, a quien ha tenido en su radar desde que se convirtió en boxeador profesional.

"Esta pelea es un legado debido a lo que está en juego. Canelo ha estado en mi radar desde que me convertí en profesional. Ahora es mi momento de brillar" Billy Joe Saunders

Billy Joe Saunders señaló que pelea ante Canelo podría estar arreglada

Hace unos días, Billy Joe Saunders dio otra entrevista en la que causó polémica al señalar que la pelea ante Canelo podría estar arreglada y no por culpa del mexicano, sino por la corrupción que suele haber en el mundo del boxeo.

“Tal vez la pelea ya está arreglada y los resultados ya están predispuestos. Sabemos que hay mucha corrupción en el boxeo, así que dos cosas: o los resultados de esta pelea ya están arreglados o van a rodar los dados con justicia para todos”

Billy Joe Saunders

Ante este escenario, el pugilista británico aseguró que no le gustaría que uno de los jueces de la pelea fuera de nacionalidad mexicana: "No es algo aceptable, no es una cancha pareja, ¿o sí? Seamos justos, he estado callando, pero no estoy ciego”, señaló.