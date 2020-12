Las autoridades sanitarias de Nuevo León pidieron a los aficionados de Tigres no hacer reuniones en la Macroplaza si ganan el título.

Estamos a unas horas que de los Tigres probablemente puedan levantar su primer título internacional si derrotan al LAFC en la gran final de la Concachampions 2020, lo que daría una gran alegría a sus aficionados, a quienes han pedido no realizar festejos multitudinarios en las calles.

El secretario de salud en Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, llamó a la afición de los Tigres a no realizar festejos en la Macroplaza, como suelen hacer cada vez que el equipo gana un trofeo, para evitar más contagios del nuevo coronavirus.

“Hoy juegan los Tigres contra el equipo de Los Angeles, si ganan quiero pedirles un favor: no vengan a la Macroplaza, me encantaría que ganara Tigres, pero si hoy ganan no vengan a la Macroplaza, no vamos a iluminar el Palacio de Gobierno", señaló.

🇺🇦 EL EQUIPO Y

SU AFICIÓN 🇸🇪 pic.twitter.com/j3vB2Yq901 — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) December 22, 2020

No se iluminará la Macroplaza aunque gane Tigres

Asimismo, reveló que existía la posibilidad de iluminar la Macroplaza; sin embargo, señaló que por la difícil situación que atraviesa el país por la pandemia del Covid-19, lo mejor es que cada uno de los aficionados festeje en su casa con las personas con las que vive.

"Hoy no es para iluminar el Palacio, no es conveniente que vengan a la Macroplaza, si ganan, a celebrar en nuestra casa, con los que viven con nosotros, así como los Tigres espero que ganen, debemos ganarle la batalla al virus” Manuel de la O Cavazos. Secretario de salud en Nuevo León

Tigres va por su primer título internacional

Será la noche de este martes cuando los Tigres de la UANL se midan al LAFC en la gran final de la Concachampions 2020, la cual otorga un boleto al Mundial de Clubes que se jugará en el próximo mes de febrero.

El equipo dirigido por Ricardo 'Tuca' Ferretti buscan su primer título internacional, uno que tanto se les ha negado y que ha servido de excusa para no comenzar a llamarlo como un equipo grande del futbol mexicano.

El equipo de la UANL ha perdido tres finales, ante América, Pachuca y, quizá la más dolorosa, ante Rayados, por lo que esperan que esta, ante un rival de la MLS, sea la vencida.