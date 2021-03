Enrique Palos cometió un terrible error en el inicio del partido entre Santos Laguna y FC Juárez que se hizo tendencia en redes sociales.

La Jornada 8 del Guard1anes 2021 ha sido especial por los dos goles de media cancha en el Atlético San Luis vs Tigres y en el América vs Pachuca, pero también por un tremendo autogol en el Santos Laguna vs Juárez FC.

Fue al minuto 3 del encuentro cuando un defensor del cuadro fronterizo retrasó el esférico para Enrique Palos, quien en su intento por controlar el balón, éste se le pasó por debajo del pie, incrustándose en la portería.

No es el primer autogol de este tipo en estadio de Santos

Pese a que este tipo de jugadas son raras de ver en un partido de primera división, curiosamente en el Estadio TSM, casa de Santos Laguna, ya se había visto una jugada más que similar.

Fue en el Apertura 2019, en un duelo entre Santos y Veracruz, cuando Carlos Salcido quiso retrasar el balón para Sebastián Jurado, quien no estuvo atento y sólo vio cómo, dramáticamente, el balón se metió dentro de su propia portería.

Santos venció a Juárez para subir al tercer lugar

El Club Santos Laguna consiguió una importante victoria 3-2 ante el Juárez FC, resultado con el que se coloca como uno de los tres mejores equipos en este Guard1anes 2021 de la Liga MX.

Parecía que el partido sería sencillo para el cuadro de Torreón, pues se puso adelante en el marcador hasta 3-0 con el autogol de Enrique Palos (3'), Santiago Muñoz (30') y Matheus Doria (67'); sin embargo, el cuadro fronterizo reaccionó en la recta final con tantos de Luis Pavez (76') y Darío Lezcano (81'), aunque no le alcanzó para empatar.

Con este resultado, Santos Laguna llegó a 15 puntos, producto de cuatro triunfos, tres empates y una derrota, con los que se coloca en la tercera posición d la tabla general, solo por detrás de América (16) y Cruz Azul (18).