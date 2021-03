El Atlas ganó tres puntos, ahora sí en la cancha, ante el Atlético San Luis, su rival directo en la lucha por no pagar 120 millones de pesos.

Los Rojinegros del Atlas consiguieron tres puntos, y ahora no de forma administrativa, sino en el terreno de juego. Lo hicieron tras vencer 3-1 al Atlético San Luis, un resultado más que importante en su particular batalla por no descender, o mejor dicho, por no pagar 120 millones de pesos.

Atlas, equipo que causó más que polémica al reclamar una alineación indebida de América, venía de empatar sin goles ante Toluca, por lo que este encuentro ante el Atlético San Luis era vital para no pagar la multa como el peor equipo del futbol mexicano en el año futbolístico.

Atlas derrotó 3-1 al Atlético San Luis

El partido comenzó de buena manera para los Rojinegros del Atlas, pues se adelantó en el marcador al minuto 10 con un gol de Aldo Rocha; no obstante, el cuadro potosino emparejó el partido al minuto 24 con un tanto de Gerardo Berterame, quien, cabe mencionar, había estado en el ojo del huracán por el supuesto insulto racista lanzado a Félix Torres, jugador de Santos Laguna.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Diego Cocca salió mucho mejor para el complemento, en el que marcó los dos goles con los que se llevó la victoria y los tres puntos que podrían ahorrarle una importante cantidad de dinero.

Primero apareció Ian Torres al minuto 60 para poner el 2-1 parcial, mientras que al minuto 83 llegó Ángel Márquez para marcar el 3-1 final y así asegurarle el triunfo al Atlas.

📹 #ElResumen

¡"La Academia"!



Con goles de dos de sus canteranos y uno de su capitán, Atlas se llevó los 3 puntos, de la cancha del Estadio Jalisco, ante el Atlético de San Luis.



Revive las mejores acciones del encuentro.#Guard1anes2021 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/6qhD3lRihn — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 3, 2021

Atlas o Atlético San Luis, ¿quién pagará los 120 millones de pesos?

Atlas o Atlético San Luis son los dos equipos que pelearán a lo largo del torneo por no pagar la multa impuesta por la Liga MX al peor equipo, el cual debería descender, y que asciende a los 6 millones de dólares (120 millones de pesos).

Pese al triunfo, el Atlas sigue siendo el peor equipo, pues cuenta con 90 puntos en 93 partidos disputados, lo que arroja un promedio de 0.9677. Por su parte, el cociente de San Luis es más volátil debido a que sólo promedia cuatro torneos en lugar de seis, sumando 62 puntos en 59 encuentros, dando un 1.0508.

La buena noticia para el Atlas es que seguirá peleando por no pagar la multa de 120 millones de pesos, para los cuales podrían ser clave los tres puntos que le ganó al América en la mesa.