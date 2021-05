Aseguran que Jesús Dueñas se operó el rostro al estilo Héctor Herrera

Después de que Jesús Dueñas se sometiera a una cirugía en su tobillo izquierdo , se dice que nuevamente entró al quirófano pero para hacerse arreglos estéticos.

Aunque aún no ha hablado de su cirugía en redes sociales de filtraron imágenes de su drástico cambio al estilo Héctor Herrera.

Según información de ‘Medio Tiempo’, el mediocampista del Tigres entró nuevamente el quirófano para arreglar detalles estéticos en su rostro.

El medio de comunicación asegura que Dueñas tuvo cirugía en la nariz y otros detalles en el rostro , además de una liposucción.

La liposucción que supuestamente se realizó Dueñas, fue debido a que el futbolista lucía con movimiento lento en la cancha.

Ante las imágenes filtradas de Jesús Dueñas y su operación en el rostro, los aficionados al futbol han dicho que es un cambio muy drástico.

Sin embargo, otros señalaron que ahora los deportistas se fijan más en su físico que en el desempeño en la cancha.

Anteriormente “El Pollo”, entró al quirófano debido a un esguince crónico en su tobillo izquierdo, el cual le provocaba inestabilidad.

Si la información revelada es confirmada por el futbolista Jesús Dueñas, este pasaría a ser el segundo futbolista con cirugía estética en el rostro.

Recordemos que Héctor Herrera fue el primer futbolista con un cambio drástico en su rostro, tras someterse a una cirugía.

Fue después del Mundial de Rusia en 2018, que Héctor Herrera se sometió a una cirugía de nariz y de orejas para darle armonía a su rostro.

Mediante un comunicado, Herrera dijo que la cirugía de nariz fue para que respirara mejor, mientras que sobre sus orejas, no dio explicación.

En una entrevista con ‘GQ’, Herrera explicó que a pesar de haberse sometido a cirugías plásticas sigue siendo la misma persona.

“Quedé muy satisfecho con lo que me hice, no me siento ni mucho mejor ni peor con lo que hice”.

Héctor Herrera, futbolista.