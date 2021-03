Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros, señaló que el VAR ha sido bueno en México, aunque aceptó que hay mucho que mejorar.

Los árbitros y el VAR han dado mucho de qué hablar en las últimas jornadas del Guard1anes 2021 de la Liga MX, por lo que Arturo Brizio, máximo responsable del arbitraje, salió a dar la cara ante los medios de comunicación.

En conferencia de prensa este jueves, Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros, señaló que el balance del VAR desde su llegada al futbol mexicano ha sido bueno.

"Con poco más de 2 años y tres torneos completos, numéricamente el VAR ha funcionado razonablemnte bien" Arturo Brizio. Presidente Comisión de Árbitros

Brizio posa junto al VAR Mexsport

Brizio: "Números redondos en esta temporada"

Sobre el presente torneo, Arturo Brizio señaló que hasta el momento tienen números redondos, siendo pocos los errores y muchas más las decisiones rectificadas.

"Esta temporada tenemos números redondos en cuanto a intervenciones (57) con 11 errores del árbitro o del VAR. Han sido 46 jugadas que han sido rectificadas" Arturo Brizio. Presidente Comisión de Árbitros

En esta jornada, según la propia Comisión de Árbitros, hubo tres errores graves por parte de los árbitros y el VAR en los partidos Necaxa vs FC Juárez, Atlético vs San Luis y Santos vs León.

"El fútbol mexicano está convencido de que el VAR sirve"

Arturo Brizio se mantuvo en la línea de que el VAR ha sido y seguirá siendo positivo para el futbol mexicano, aunque aceptó que aún hay cosas que trabajar para perfeccionarlo en la Liga MX.

Aseguró que los tres factores para mejorar son: la unificación de procedimientos, la línea de intervención y tiempo de intervención.