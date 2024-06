Hoy se juega el Argentina vs Perú, un partido decisivo para definir los enfrentamientos de los cuartos de final de la Copa América 2024; acá puedes seguir las acciones en vivo.

Con el pase asegurado a los cuartos de final, Argentina se dará el lujo de usar un equipo alternativo para su duelo ante Perú, equipo que busca la victoria.

Cabe mencionar que Lionel Messi no estará disponible para este encuentro, pues sufrió una lesión muscular en el duelo ante Chile y se guardará para el duelo de cuartos de final.

Listas las alineaciones del Argentina vs Perú

Ya estás listas las alienaciones para el duelo Argentina vs Perú, donde destaca la presencia del Dibu Martínez y Ángel Di María en el 11 titular de la Albiceleste.

Alineación de Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Pezzela, Otamendi, Tagliafico; Palacios, Paredes, Lo Celso; Di María, Lautaro Martínez, Garnacho.

No solo es el Argentina vs Perú; el Chile vs Canadá se juega al mismo tiempo

Este sábado 29 de junio no solo se juega el Argentina vs Perú, también se disputará el Chile vs Canadá, a la misma hora, para definir a los ganadores del Grupo A de la Copa América.

Chile está obligado a vencer a Canadá para aspirar a calificar a los cuartos de final, un empate o una derrota los deja fuera.