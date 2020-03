'Pollo' Briseño se manifiesta en contra de reducir salarios; está endeudado

El jugador del Rebaño señaló que no le parece la reducción de salarios, pues él cuenta con el suyo para pagar deudas que adquirió antes de la pandemia

Mucho se ha hablado sobre una posible reducción de salarios para los futbolistas de la Liga MX, sobre todo para los que más ganan y que por el momento no pueden jugar a causa del coronavirus; sin embargo, hay jugadores que se encuentran en contra de esta decisión, como Antonio 'Pollo' Briseño.

A través de una innovadora videoconferencia de prensa, el defensa de Chivas reveló que en el equipo no se ha hablado sobre el tema; sin embargo, se mostró en desacuerdo , pues aseguró que cuenta con su salario íntegro ya que se encuentra endeudado.

“No se ha tocado el tema, no sabemos nada de eso (...) Todos tenemos proyectos y cosas a realizar. Yo no podría porque me endeudé en muchas cosas y contemplo mi sueldo. Los que ganan demasiado en Europa, si ellos quieren, pero yo no podría” Antonio Briseño. Jugador Chivas

Debido al COVID-19, por el que México ya se encuentra en la Fase 2 de la pandemia, la Liga MX decidió suspender actividades y aún no hay fecha de reanudación, por lo que una manera de ayudar a los clubes a subsistir es la reducción de salarios, sobre todo de las grandes estrellas.

Hasta el momento, la Liga MX no se ha pronunciado al respecto, pero de alargarse la suspensión del torneo, es muy posible que exista una junta extraordinaria en la que se definan, entre asuntos económicos, quién sería el equipo campeón.

Al 'Pollo' no le importa quedarse sin vacaciones

Sobre la suspensión del Clausura 2020 y cuándo se volverá a ver actividad en las canchas del futbol mexicano, el 'Pollo' Briseño señaló que los jugadores deberán cooperar para que se termine el torneo, incluso si esto significa quedarse sin vacaciones.

"Para un futbolista no es sacrificar unas vacaciones, es posponer un descanso (...) Yo estoy dispuesto. Es una profesión que dura 10 años o 15 y después tendrás las vacaciones del mundo”

Pollo Briseño, dispuesto a sacrificar las vacaciones para que el torneo se juegue completo, cuando pase la emergencia por el coronavirus.



El Clausura 2020 se suspendió tras la Jornada 10, cuyo último partido fue Cruz Azul vs América, en el cual La Máquina salió victoriosa para colocarse y "terminar" líder del campeonato.