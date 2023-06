Antonio Mohamed entrenador del Club Pumas salió en defensa de su colega y compatriota Diego Cocca, quien fue despedido de la Selección Mexicana.

El entrenador del Club Pumas, Antonio Mohamed, quien en algún momento fue candidato para dirigir a la Selección Mexicana, lamentó que Diego Cocca no haya recibido el respaldo que necesitaba en el Tri.

A unas horas de iniciar su participación en el Apertura 2023 al mando del Club Pumas, Antonio Mohamed se dio tiempo para defender a Diego Cocca, quien luego de sufrir una goleada con Estados Unidos fue cesado de la Selección Mexicana.

“En decisiones de directivos no me meto, lo que sí estoy seguro fue que Diego Cocca no tuvo el respaldo que tenía que tener, eso está claro. Después lo que tenga que pasar, pasará”, señaló.

Selección Mexicana. (Adrian Macias / MEXSPORT)

Dice Antonio Mohamed que Diego Cocca no fue culpable de todo en la Selección Mexicana

El famoso Turco Antonio Mohamed insistió en defender a Diego Cocca diciendo que el argentino “no fue el culpable de que el equipo (Selección Mexicana) quedará eliminado del Mundial, y que jugará mal”.

Antonio Mohamed dio a entender de esa forma que Diego Cocca fue víctima de la inercia que atraviesa la Selección Mexicana, y que debió ser respaldado por los directivos.

“Pero bueno, siempre un culpable tiene que haber”, sentenció Antonio Mohamed respecto al cese de Diego Cocca, quien no fue defendido por nadie para quedarse en el Tri.

Diego Cocca fue despedido como entrenador de la Selección Mexicana de futbol el pasado 19 de junio, luego de caer en las Semifinales de la Nations League ante Estados Unidos.

Aunque Diego Cocca y sus pupilos ganaron el juego por el tercer lugar de la competencia a Panamá, la suerte para el argentino ya estaba echada, y el nuevo Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Juan Carlos Rodríguez lo corrió.

Jaime Lozano, el DT mexicano que sí defienden en la Selección Mexicana

En el lugar de DT de la Selección Mexicana que ocupaba Diego Cocca, está ahora Jaime Lozano, quien fue nombrado de manera interina, y que ha sido defendido por los jugadores para dirigir el resto de la Copa Oro 2023.

Este jueves, la Selección Mexicana que dirigía hasta hace unos días Diego Cocca, buscará defender el proyecto de Jaime Lozano cuando se mida con el representativo de Haití.

Lo cierto es que sólo ganando la Copa Oro es que Jaime Lozano tiene posibilidades de continuar como entrenador de la Selección Mexicana.

