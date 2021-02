Antonio Cassano criticó que Cristiano Ronaldo solo se preocupe en anotar gol en lugar de ayudar al funcionamiento del equipo.

La Juventus de Cristiano Ronaldo perdió ante el FC Porto en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League y las críticas no se han hecho esperar. Uno de los que habló fuerte en contra del portugués fue Antonio Cassano, exfigura del Real Madrid.

En una charla con el también exfutbolista, Chrsitian Vieri, Cassano criticó que Cristiano siempre sea un egoísta dentro del terreno de juego, que se preocupa más por marcar su gol que ayudar a que el equipo funcione mejor.

"Siempre fue egoísta, no quiere saber si otros marcan, es el tipo de jugador que vive para marcar. No vive para el juego, vive para el gol, eso es evidente" Antonio Cassano

Cassano dice que Cristiano ya no es el mismo

Antonio Cassano, quien no tuvo el mejor de los pasos en el Real Madrid, señaló que Cristiano Ronaldo ha seguido marcando goles gracias a la calidad de los equipos en los que ha militado; no obstante, aseguró que el tiempo no perdona, ni a él ni a nadie.

"Si le pones a Xavi, Iniesta, Modric o Kroos por detrás te va a marcar 50 goles, pero en la Juve las ideas se están cambiando y presentando un nuevo proyecto de juego. Y aquí está metido en líos y seamos honestos, pasan los años para todos y para él..." Antonio Cassano

Cristiano Ronaldo AP

¿Qué necesita Cristiano y la Juventus para eliminar al Porto en la Champions League?

La Juventus sufrió una dolorosa, pero sobre todo sorpresiva derrota en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League ante el FC Porto de 'Tecatito' Corona.

El resultado final en el Estadio Do Dragao fue 2-1 a favor del equipo portugués. Todo iba mal para la Juventus hasta la recta final del encuentro; no obstante, justo en los minutos finales, logró anotar un gol que les da mucha vida para el duelo de vuelta.

Y es que con ese gol de visitante, al cuadro de Turín le alcanza con un 1-0 en su casa para avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones; no obstante, si reciben un gol, deberán ganar por diferencia de dos goles.