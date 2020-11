El referente americanista aseguró que no ha visto en el futbol mexicano a un jugador como de sus características.

Este martes se dieron a conocer los nombres de los 12 nuevos elementos que serán inducidos al Salón de la Fama del Fútbol, en su décima edición, entre los que destaca el nombre de Antonio Carlos Santos por los años en los que brilló en el futbol mexicano.

El 'Negro' habló luego de enterarse de que fue uno de los elegidos para ingresar al prestigioso recinto junto a otros cracks nacionales y mundiales. Sin mucha humildad, Santos aseguró que no ha visto en el futbol mexicano a otro jugador de sus características.

"El futbol mexicano me dio la oportunidad de demostrar mi clase futbolística. No quiero ser ególatra pero no he visto otro jugador como Antonino Carlos Santos jugando en México", dijo en entrevista para W Radio.

Y llegó el día!!!

Al Salón de la Fama 🦅🇺🇦🏆🇧🇷@negrosantos13

¡Que empiece la fiesta y el carnaval!#Santos13#SalónDeLaFama pic.twitter.com/BEgeSbOSIJ — RuLO Galicia (@Rulo1317) — RuLO Galicia (@Rulo1317) November 10, 2020

Y es que sin duda Antonio Carlos Santos ha sido uno de los mejores futbolistas extranjeros que ha jugado en el futbol mexicano. Llegó en 1987 a las Águilas del América, club del que se hizo figura y en el que consiguió importantes títulos.

Después de su aventura en Europa con el Porto y una segunda etapa en Coapa, el 'Negro' también jugó en otros equipos de la Liga MX como Tigres, Veracruz, Santos, Morelia y Atlante.

El 'Negro' presume su inducción

Antonio Carlos Santos es actualmente más conocido por sus constantes peleas en redes sociales con diversos personajes del futbol mexicano, en especial figuras que aparecen en la televisión como Marc Crosas y Damián Zamogilny.

Es por eso que el 'Negro' decidió presumirle su logro a tono de burla en redes sociales; no obstante, la exfigura del América no tardó en recibir respuesta.

"Qué opinan Marc Crosas y el 'Ruso' Zamogilny, ya que son ustedes el ajonjolí de todos los moles. Es una lástima que no opinan", señaló Santos, quien recibió respuesta de uno de ellos.

"Muy merecido Negro, fuiste un jugador fuera de serie. En la cancha hubo pocos como tú. El problema vino cuando colgaste los botines. Espero que me menciones en tu discurso el día de la investidura", dijo el argentino.