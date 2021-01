Tras la victoria del América, Carlos Santos afirmó que nunca vio jugar así al equipo durante la gestión de Miguel Herrera.

México.- Al legendario Antonio Carlos Santos le bastó un solo partido para afirmar que el América de Santiago Solari es mucho mejor que el de Miguel Herrera, quien recientemente salió del equipo luego de dos fructíferas etapas.

Como es bien sabido, Antonio Carlos Santos, vieja gloria del América, fue uno de los personajes más críticos durante la gestión de Miguel Herrera, de ahí que, tras la victoria conseguida por las Águilas ante el Atlético San Luis, se manifestara al respecto.

Fue en su cuenta de Twitter donde Antonio Carlos Santos explicó que el conjunto de Santiago Solari que obtuvo el triunfo en el Estadio Azteca mostró mejores hechuras futbolísticas que los dirigidos por el “Piojo”.

“Ese América juega mejor que todos los años que tuvo el ‘Piojo’ Herrera, están cascareando dentro del área del Atlético San Luis, tenemos más llegadas de gol, eso que solo hay 6 días de trabajo muy bien Santiago Solari” Antonio Carlos Santos

Sin embargo, Antonio Carlos Santos también tuvo críticas para el América

Más allá de que el América comenzó con el pie derecho su participación en el Guard1anes 2021, Antonio Carlos Santos aprovechó las redes sociales para cuestionar el rendimiento de varios jugadores.

Por ejemplo, afirmó que el “tronco” de Henry Martín no le convence, en tanto que dijo que Sebastián Córdova no le había convencido del todo, salvo por el gol que clavó.

“Cambio el orden, aún falta hacia arriba. Tuvieron llegadas de goles Pulgares hacia arriba que no había, puso a dos muy buenos jóvenes… Memo Ochoa Emilio en grande como siempre. No me gusta el tronco de Henry (Martín). (Sebastián) Córdova solo por el gol, entró mal” Antonio Carlos Santos

