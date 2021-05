Andy Ruiz vs Chris Arreola: Dónde ver la pelea en vivo

Andy Ruiz regresa al ring después de año y medio y lo hará ante Chris Arreola en una pelea que se espera sea un gran espectáculo.

Llegó el tan esperado día para Andy Ruiz Jr., pues esta noche regresará al ring para enfrentar a Chris Arreola, una pelea que se realizará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, alrededor de las 22:00 horas, tiempo del centro de México.

Andy Ruiz, mejor conocido como 'Destroyer', regresa al ring casi un año y medio después de su última pelea, cuando cayó de forma bochornosa frente a Anthony Joshua.

Ahora, bajo las órdenes de Eddy Reynoso, llega un completamente nuevo Andy Ruiz, quien ha ganado mucha disciplina y ha perdido muchos kilos, como se pudo observar en la tarde del pesaje.

¿Cómo logró Andy Ruiz ingresar al Team Canelo?

La derrota frente a Anthony Joshua en diciembre de 2019 hizo que Andy Ruiz se replanteara su carrera profesional, por lo que pidió ayuda al Canelo Álvarez a ser un mejor boxeador.

El Destroyer contó que fue a través de un mensaje de Instagram como contactó al Canelo, quien le pidió una reunión, en la cual le dio la bienvenida, siempre y cuando se comprometiera a trabajar.

"Me sentí mal, enojado, me sentía vacío y ahora que ando pensando diferente quiero lograr lo que hice el 1 de junio (cuando conquistó los títulos). Quería cambiar todas las cosas que estaba haciendo y cambiar todo mi entrenamiento. Le mandé un mensaje a Canelo en Instagram diciéndole que si me podía abrir las puertas porque quería cambiar todo en mi vida, ser como usted, entrenar todos los días"

Andy Ruiz

¿Dónde ver la pelea entre Andy Ruiz y Chris Arreola en vivo?

Andy Ruiz se medirá la noche de este 1 de mayo ante Chris Arreola en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, en lo que será la pelea estelar de la noche.

La función entre Ruiz y Arreola se podrá seguir a través de diferentes canales de televisión. El combate es exclusivo del canal Space; TUDN y Azteca 7 también la transmitirán, aunque media hora más tarde.