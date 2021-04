Andy Ruiz dio el peso para enfrentar a Chris Arreola y sorprendió a millones con el impresionante cambio físico que logró.

A tan solo un día de la tan esperada pelea de Andy Ruiz contra Chris Arreola, la ceremonia de pesaje se presentó y a decir verdad todos quedaron asombrados.

Andy Ruiz buscará no solamente reafirmar su imagen como boxeador luego de haber perdido ante Anthony Joshua los títulos de peso pesado de la OMB, AMB, FIB y la IBO en la Arena Diriyah, en diciembre del 2019.

Aquella noche fue un parteaguas para la vida de Andy Ruiz, decidiendo comprometerse con su profesión y modificar hábitos, acudió a Canelo Team , donde hasta el día de hoy va de la mano de Eddy Reynoso y el Canelo Álvarez.

En cuestión de meses, el pugilista estadounidense con ascendencia mexicana logró un cambio mental, pero lo que más a sorprendido es el cambio físico.

Al subir a la báscula, Destroyer arrojó mayor peso que Chris Arreola; sin embargo, no quedó duda de que el esfuerzo realizado ha dado frutos.

Andy Ruiz Instagram Andy Ruiz

Andy Ruiz se siente mejor que nunca

Luego de que Andy Ruiz se presentara a la ceremonia de pesaje con una playera con la frase “Ya no quiero estar gordo”; la cara de Destroyer evidenció el orgullo de lo que consiguió.

“Fue mucho trabajo duro. Desde que estoy con Eddy y Canelo hay disciplina afuera y dentro del gimnasio. Me siento muy bien. Soy más fuerte, me puedo mover bien, contragolpear. Con mi panza de antes no me podía mover bien, pero veré como me siento” Andy Ruiz

¿Habrá sorpresas el día de mañana que Ruiz y Arreola regresen tras un largo tiempo de no subir al ring?

¿Cómo quedó el resultado del pesaje?

Aunque Chris Arreola aseguró que lo importante no era el peso sino el trabajo, ambos boxeadores dieron sin problema alguno el pesaje.

Andy Ruiz: 256 libras

Chris Arreola: 228 libras