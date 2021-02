Andrés Ibargüen reveló cómo fueron sus últimos meses en el América, equipo donde asegura fue "amenazado" con no jugar.

Andrés Ibargüen rompió el silencio sobre su salida de las Águilas del América, revelando cómo fueron los últimos meses en el conjunto de Coapa antes de romper su vínculo contractual y convertirse en nuevo jugador de Santos Laguna.

En entrevista en Fox Sports, Ibargüen señaló que todo marchaba por buen camino cuando se reanudó el futbol mexicano, tras la pandemia del coronavirus, siendo titular en el equipo; no obstante, señaló que una lesión y posteriormente contagiarse de coronavirus, afectaron su proceso.

"Empiezo el semestre de titular después de la Copa GNP, me logro estabilizar en el once, lastimosamente se da una lesión y tras la lesión me contagio de Covid. Son cosas que no están en el presupuesto. Fueron cosas difíciles que mucha gente de pronto no sabe" Andrés Ibargüen

Andrés Ibargüen asegura que América lo amedrentó con "no jugar"

El futbolista colombiano agregó que después de la lesión y el contagio, hubo un acercamiento para una posible renovación, aunque al principio no hubo un acuerdo en el tema económico, por lo que después le dijeron de la posibilidad de su salida del equipo.

Tras la lesión, comenzó a tener minutos desde la banca, pero fue entonces cuando le dijeron que si no hacía lo que la directiva quería, se iba a quedar sin jugar, como le pasó a otros compañeros.

"Hubo una charla en las cuales no se llegaba a ningún acuerdo. Hubo cosas de que sino me iba quedar sin jugar como ya había pasado con algunos compañeros. Les dije relativamente con respeto: 'ustedes pueden decidir, yo voy a prepararme siempre bien, si me ponen, voy a tener la tranquilidad'"

Andrés Ibargüen Jorge Martinez/Mexsport

Ibargüen dio pocos resultados en América

Fue para el Clausura 2018 cuando Ibargüen llegó al América proveniente de Racing Club por un valor de 4 millones de dólares, esperando que fuera un jugador que marcara diferencia en la liga.

Sin embargo, no fue así y muestra de ello son sus números con el Club de Coapa, con el que jugó un total de 100 partidos, en los que anotó 13 goles y dio ocho asistencias.

Fue por eso, aunado a una mala actitud dentro del club, que América le rescindió el contrato a Ibargüen, quien posteriormente fichó con Santos Laguna.