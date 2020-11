El francés se quejó en sus redes por la actuación del arbitraje, el cual les quitó el gol que hubiera significado el pase directo a la Liguilla.

André-Pierre Gignac no suele quejarse del arbitraje, pero en esta ocasión, tras su doloroso empate ante los Rojinegros del Atlas, el francés se manifestó en sus redes sociales, donde pidió a los silbantes "ponerse las pilas".

Y es que el delantero francés se quejó de una jugada en la que le anularon un gol por una supuesta posición adelantada. Gignac subió la imagen en cuestión, en la cual se observa que estaba en buena posición.

Aceptó que el equipo universitario no jugó bien, pero señaló aún así el equipo podía haber ganado de no haber sido por ese error arbitral, por lo que pidió a los árbitros mejorar en su trabajo.

"No es justificación por el mal juego que dimos, pero aún así se puede ganar. Era el 2-0 y el pase directo a la liguilla. Por qué no revisaron el Var? No tengo la costumbre de quejarme en las redes pero hay un límite! @LigaBBVAMX @CArbitrosMX Pónganse las pilas", escribió.

No es justificación por el mal juego que dimos, pero aún así se puede ganar. Era el 2-0 y el pase directo a la liguilla. Por qué no revisaron el Var? No tengo la costumbre de quejarme en las redes pero hay un límite! @LigaBBVAMX @CArbitrosMX Pónganse las🔋(nosotros también🙄) pic.twitter.com/mB1ixp5HKs — Gignac Andre-pierre (@10APG) — Gignac Andre-pierre (@10APG) November 8, 2020

Error que habría significado Liguilla y título de goleo

Y es que es normal que el cuadro de la UANL se sienta perjudicado por el error arbitral en su encuentro ante el Atlas, cuyas consecuencias tuvieron impacto directo en los objetivos deportivos del club.

Y es que de haber ganado, Tigres hubiera avanzado directamente a los cuartos de final, mientras que ahora, al haber quedado fuera de los primeros cuatro lugares, tendrán que buscar su boleto vía repechaje, el cual será a partido único.

Terminó el partido y no pudimos entrar directo a la Liguilla, ahora tendremos que irnos al Repechaje. 👊



Marcador presentado por @CementosCEMEX #EstoEsTigres 🐯 #PerfilTigre 💪 pic.twitter.com/cOsGrQLN2S — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) November 8, 2020

El gol anulado de Gignac, también hubiera significado el título de goleo para el futbolista francés, pues habría empatado a Jonathan Rodríguez (Cruz Azul), quien no anotó; no obstante, se quedó un gol por debajo del uruguayo, quien no anotó en su encuentro ante Pumas.

Al respecto, el Tuca se mostró muy molesto tras el partido: "Hoy se cometió una equivocación muy grande, nos mandaron al Repechaje y le quitaron el título de goleo a un jugador, por no revisar un gol", indicó.