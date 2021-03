André-Pierre Gignac está considerado como el mejor jugador en la historia de Club Tigres.

México.- André-Pierre Gignac ofreció una entrevista luego de renovar contrato con Club Tigres por tres años más. Ahí demostró, como es una costumbre, su amor incondicional por México.

Y es que André-Pierre Gignac, quien es la máxima figura del Club Tigres, reveló que cuando va de vacaciones a Francia, su país natal, lo que más le urge es regresar a México, toda vez que es un enamorado absoluto del estado de Nuevo León.

Asimismo, dejó en claro que su máxima ilusión es retirarse vistiendo la playera de los felinos , lo cual sin duda podría darse debido a que a sus 35 años renovó contrato por tres temporadas más.

“Ya no quiero salir del país, cuando voy de vacaciones a Francia me urge regresar a México, es algo que tengo dentro de mi corazón. Me siento totalmente mexicano, Nuevo León es un estado increíble, me encanta vivir aquí. Quiero terminar mi carrera en Tigres y vivir en Monterrey para toda mi vida” André-Pierre Gignac

Gignac advierte que Club Tigres buscará repetir década exitosa

Además de demostrar su amor por México, André-Pierre Gignac advirtió que el Club Tigres buscará repetir los éxitos cosechados en la década pasada, donde cayeron, entre otros títulos, cinco títulos de Liga MX.

El delantero francés exhibió su confianza en ello debido a que, como dijo, los universitarios cuentan con el plantel suficiente para replicar los logros obtenidos. Además, reconoció el gran nivel del cuerpo técnico que comanda el Tuca Ferretti .

“Queremos llegar a ganar más trofeos, nos los merecemos, la afición se lo merece, queremos ser el equipo de la década y la nueva década, lo podemos hacer. Tenemos el grupo y el cuerpo técnico, queremos escribir la historia juntos. Vamos a ir a un lugar donde tendremos más peso en México” André-Pierre Gignac

Palmarés de Gignac con Club Tigres