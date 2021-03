André-Pierre Gignac ha conquistado cuatro títulos de Liga MX bajo el mando del Tuca Ferretti.

México.- André-Pierre Gignac llenó de elogios al Tuca Ferretti, pues aseguró que el DT tiene la capacidad necesaria para dirigir a un club grande en Europa .

Y es que Gignac explicó que son muy pocos los directores técnico s que pueden comandar a un equipo lleno de estrellas como lo es Club Tigres, ya que no es nada fácil saber sobrellevar los egos y caracteres del plantel.

“Creo que sí (podría dirigir en Europa), la cosa es que Tuca (puede estar) en un club grande, porque nadie maneja un vestidor así, pues imagínese tantos seleccionados en un vestidor como el nuestro… ahora todos juntos en un vestidor es una locura poder manejar todo eso. Hay que decir las cosas, porque son muchos egos caracteres muy fuertes, y lo está haciendo muy bien, yo no sé si con otro entrenador estaría así, de verdad” André-Pierre Gignac

Gignac se quiere retirar en Tigres sin dar penas

Además de rendirse ante el Tuca Ferretti, quien ha ganado cinco títulos de Liga MX con Club Tigres, André-Pierre Gignac insistió en que se quiere retirar con los felinos.

Aunque eso sí, como dijo en la entrevista con TUDN, le gustaría colgar los botines antes de dar o penas o ser banca . Incluso aseguró que le gustaría incorporarse a la directiva del Club Tigres una vez que las piernas ya no le den.

“Vamos a ver cómo me siento, no quiero terminar dando lástima, en la banca y sin hacer goles, hasta que mis piernas respondan voy a estar listo. Después de futbolista quiero aprender y si me dan la oportunidad ser directivo en el club. No se puede explicar, ya no me quiero ir", añadió el delantero” André-Pierre Gignac

A veces la “cagué”, reconoce André-Pierre Gignac

Finalmente, André-Pierre Gignac reconoció que no todo ha sido miel sobre hojuelas durante su estadía en México, pues en ocasiones la ha “cagado”.

Como por ejemplo cuando descargó su sentir sobre las críticas que la afición hizo en contra del Club Tigres tras perder la final del Mundial de Clubes.