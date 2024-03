América y Chivas se enfrentan hoy 13 de marzo en la Vuelta de los octavos de final de la Concachampions. Las Águilas tienen una ventaja de 3-0, de modo que se espera que el partido en el Estadio Azteca sea de mero trámite.

América sacó una gran ventaja del Estadio Akron ante unas Chivas que se mostraron muy inferiores y, aunque le duela a la afición rojiblanca, no se ve cómo pueda remontar tan adverso marcador.

En estos momentos ya existen dos partidos definidos de cuartos de final, el Columbus Crew vs Tigres y el Pachuca vs Herediano. En este momento el Inter Miami está ganado su llave, y se espera que Rayados y América clasifiquen, así como el New England.

El partido América vs Chivas por la Vuelta de la Concachampions dará inicio a las 20:30 horas (Centro de México).

Listas las alineaciones del América vs Chivas:

América: Malagón, Reyes, Lichnovsky, Juárez, Reyes, Fidalgo, Dos Santos, Quiñones, Valdés, Zendejas, Martín

Chivas: Whalley, Mozo, Briseño, Orozco, Sepúlveda, González, Beltrán, Alvarado, Brizuela, Cowell, Marín