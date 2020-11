América jugará con su mejor equipo ante Chivas

El 'Piojo' Herrera pondrá a Gio Dos Santos, Sebastián Córdova, Henry Martín y Federico Viñas para intentar la remontada ante el Rebaño.

Las Chivas de Guadalajara dieron la sorpresa al derrotar al América en la ida de los cuartos de final del Apertura 2020, luego de que habían pasado apenas en el repechaje.

El equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich dio un gran partido y logró derrotar al equipo de Miguel 'Piojo' Herrera por la mínima gracias a un gol de Christian Angulo.

El resultado es malo para el Club de Coapa dado que no logró marcar gol como visitante, por lo que Miguel 'Piojo' Herrera sabe que necesitará goles en la cancha del Estadio Azteca, por lo que pondrá a su mejor alineación posible.

De acuerdo a información del periodista César Caballero, el 'Piojo' saldra con Memo Ochoa en la portería; Jorge Sánchez, Emmanuel Aguilera, Sebastián Cáceres, Alonso Escoboza; Santiago Cáseres, Richard Sánchez; Sebastián Córdova, Giovani Dos Santos, Henry Martín y Federico Viñas.

Miguel Herrera va más agresivo en la vuelta ante Chivas, Miguel mete a Viñas y saca a Luis Fuentes



Va el 11 del America para mañana



Memo

Jorge

Aguilera

Cáceres

Escoboza

Caseres

Richard

Córdova

Giovani

Henry

Viñas@ESPNmx @futpicante — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) November 27, 2020

Por su parte, las Chivas no podrán contar con Alexis Vega ni con José Juan Macías, quienes se siguen recuperando de una lesión, por lo que podrían estar disponibles para una hipotética semifinal.

¿Qué necesita el América para pasar?

Las Chivas dieron la campanada al vencer al América en el duelo de ida, dado que el cuadro rojiblanco venía de tener una regular campaña regular que le llevó a jugar el repechaje, mientras que el Club de Coapa avanzó entre los cuatro primeros lugares.

El partido de ida terminó 1-0 a favor de las Chivas, un resultado más que bueno tomando en cuenta que América no anotó gol de visitante, algo que puede factor en la eliminatoria.

90 minutos para dar el siguiente paso.

¡No dejaremos de luchar!



¡VAMOS POR LAS SEMIFINALES 👊🇫🇷#VolverteAVer 🏆 pic.twitter.com/mow9Ke9hgU — CHIVAS (@Chivas) — CHIVAS (@Chivas) November 28, 2020

Esto quiere decir que, si Chivas marca un gol en el Estadio Azteca, el América estará obligado a marcar no uno, ni dos, sino hasta tres goles y esperar que el Rebaño no marque otro. Si el cuadro de Guadalajara no anota y pierde 1-0, América será el que pase por la posición en la tabla.