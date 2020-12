John Sutcliffe, periodista que dio la noticia, señaló que la directiva de América le llamó para señalarle que no planean fichar a Carlos Vela.

Carlos Vela fue tendencia este jueves, pero no por la victoria del LAFC sobre Cruz Azul en la Concachampions, sino porque surgió información que lo vinculaba con las Águilas del América, aunque ahora fue el club de Coapa el que descartó su fichaje.

Fue John Sutcliffe, periodista de ESPN, el mismo que dio la noticia de que América buscaba fichar a Carlos Vela, quien señaló que la directiva del club azulcrema lo contactó para señalarle que no buscan el fichaje del actual delantero del LAFC.

“La directiva fue muy amable, me llamó temprano y me dijeron que Carlos Vela no está en planes del equipo ”, dijo durante su intervención en un programa de ESPN.

Sin embargo, el periodista defendió a su fuente, la misma que le dijo sobre la llegada de Giovani Dos Santos al club, por lo que él en lo personal, pese a la llamada de la directiva azulcrema, no descarta la llegada del atacante oriundo de Cancún.

¿Puede Carlos Vela jugar en América?

El fichaje de Carlos Vela con el América luce casi imposible, al menos para este 2021, por varias cuestiones, deportiva y sobre todo económicas, ya que la pandemia del coronavirus ha impactado a los equipos y el Club de Coapa no es la excepción.

En primer lugar, hace un par de semanas se dio a conocer que el LAFC ejerció una opción en el contrato de Vela con la que automáticamente lo amarra para la temporada 2021 de la MLS, por lo que al menos el próximo año es casi imposible que llegue al conjunto azulcrema.

¿"El Bombardero" Carlos Vela llega al Club América? Te lo rogamos, señor. 🙏 pic.twitter.com/WqMkAvlzFJ — 𝙋𝙖𝙗𝙡𝙤 𝘼𝙜𝙧𝙚𝙙𝙖 (@pabloagreda7) — 𝙋𝙖𝙗𝙡𝙤 𝘼𝙜𝙧𝙚𝙙𝙖 (@pabloagreda7) December 17, 2020