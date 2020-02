Secuestran a la boxeadora mexicana Alma Ibarra en Veracruz

La pugilista no se presentó al pesaje de su pelea. Horas después se reportó que la atleta y su entrenador, Carlos Medellin, habían sido secuestrados

La boxeadora mexicana, Alma Ibarra, estaba a punto de acudir a la ceremonia de pesaje para una de sus peleas rumbo al clasificatorio de Tokio 2020; sin embargo, nunca llegó, pues había sido secuestrada en Boca del Río, Veracruz.

La pugilista regiomontana no se presentó la mañana 6 de febrero al pesaje de su próxima pelea. Horas después se reportó que la atleta y su entrenador, Carlos Medellin , habían sido privados de su libertad.

De acuerdo a versiones periodísticas, un grupo armado entró a la habitación de la deportista la madrugada de este jueves y la obligaron a salir del hotel sin que nadie hiciera algo.

Un par de horas más tarde, elementos de la policía encontraron a Ibarra Vázquez y a su mentor en el hotel Holiday Inn Express, ubicado en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines.

Conade confirma secuestro

A través de sus redes sociales, la Comisión de Cultura Física y Deporte (CONADE) dio a conocer las declaraciones de su directora, Ana Gabriela Guevara, quien confirmó que Alma Ibarra y Carlos Medellin se encuentran bien y estables.

"Hemos recibido hace pocas horas la noticia sobre el secuestro virtual de la atleta Alma Nora Ibarra Vázquez y su entrenador Carlos Medellín. Nos hemos comunicado con ellos, se encuentran bien y estables" Ana Gabriela Guevara. Directora Conade

El organismo agradeció a la policía municipal y ministerial, al tiempo que lamentó la situación que vivieron Alma Ibarra y su entrenador Carlos Medellín.

"No tenemos idea del por qué del secuestro"

En declaraciones para el diario Reforma, la boxeadora Alma Ibarra relató la situación por la que pasaron ella y su entrenador, cuando se encontraban en su habitación de hotel en Boca del Río, Veracruz.

"No sabemos la razón, no entendemos. Estábamos demasiado preocupados y nerviosos. No tenemos idea del por qué del secuestro. No nos pidieron dinero, sólo nos tuvieron retenidos y nos soltaron hoy"