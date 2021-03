Alison González quedó en el tercer lugar en la lista del premio femenil del NxGn 2021, siendo la única latina que aparece en el Top-10.

La jugadora de las Rojinegras del Atlas, Alison González, fue elegida como la tercera mejor jugadora joven en los premios NxGn 2021, otorgados por la plataforma Goal, siendo la única latina que aparece dentro del Top-10 de la lista.

La delantera estrella del Atlas, Alison González, terminó el tercer lugar de las jugadoras nacidas después del 1 de enero del 2002, solo detrás de Nikita Tromp, del Ajax de los Países Bajos, y Hanna Bennison, del FC Rosengard de Suecia.

Estas son las 10 mejores jugadores jóvenes del mundo, según NxGn 2021:

10. Maika Hamano (Cerezo Osaka)

9. Juliet Nalukenge (Muslim Ladies FC)

8. Haley Bugeja (Sassuolo)

7. Maya Le (Brighton & Hove Albion)

6. Mary Fowler (Montpellier)

5. Melchie Dumornay (AS Tigresses)

4. Alexis Missimo (Solar Soccer Club)

3. Alison González (Atlas)

2. Nikita Tromp (Ajax)

1. Hanna Bennison (FC Rosengard)

"Estoy feliz, pero no puedo relajarme": Alison González

En entrevista con Goal, Alison González se dijo muy contenta y agradecida por ganar este premio que no esperaba; no obstante, señaló que no es el momento de relajarse, pues quiere seguir cosechando éxitos en su carrera profesional.

“Me doy cuenta de que estoy haciendo las cosas bien, pero que no puedo relajarme. Realmente, esto es un premio a todo lo que estoy haciendo, sobre todo a impulsarme y ser aún mejor, hay muchas cosas que trabajar para pensar en siempre ir por más” Alison González

¿Quién es Alison González?

Alison González, nacida en Nayarit en 2002, inició su carrera con los Tigres de la UANL en el Clausura 2018, torneo en el que marcó 11 goles; no obstante, la falta de regularidad la obligó a buscar otros rumbos, encontrando en Jalisco, concretamente con el Atlas, nuevas oportunidades.

Con el conjunto rojinegro lleva cinco torneos, en los que ha jugado 73 partidos y sumado 45 anotaciones. Actualmente se encuentra como sublíder de goleo en el Guard1anes 2021 de la Liga MX Femenil con 12 goles, solo por detrás de Alicia Cervantes de Chivas.

Cabe recordar que en el torneo pasado se quedó con la espinita de ganar el campeonato de goleo, quedándose muy cerca pese a marcar 17 goles en 17 encuentros. También formó parta de la Selección Mexicana Femenil subcampeona del mundo y ya hizo se debut en el Selección Mayor.