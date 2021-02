El antiguo médico de Maradona, Alfredo Cahe, criticó las acciones del equipo médico que cuidaba del argentino hasta el día de su muerte.

Han pasado poco más de dos meses desde la muerte de Diego Armando Maradona y la polémica sigue presente en los medios de comunicación. Ahora el que habló fue Alfredo Cahe, su exmédico, quien aseguró que la leyenda argentina se pudo haber salvado de seguir otros procedimientos médicos.

En entrevista con el medio TN, Alfredo Cahe, señaló que todas las patologías que sufría Maradona se pudieron haber tratado de mejor manera por parte del equipo médico liderado por Leopoldo Luque.

"Yo creo que se podía haber salvado. No me cabe la menor duda de que todo el accionar médico fue malo, muy malo. Darían la impresión de no ser médicos" Alfredo Cahe. Exmédico de Diego Maradona

Funeral Maradona AFP

Exmédico de Maradona tuvo contacto con Leopoldo Luque

Alfredo Cahe, quien fue médico de Maradona durante 30 años, también reveló que tuvo contacto con Leopoldo Luque, quien actualmente es investigado por negligencia tras la misteriosa muerte del argentino el pasado 25 de noviembre de 2020.

"A Luque le pregunté tres o cuatro cosas que eran importantes, primero yo sabía que Diego había perdido sangre por materia fecal, por la zona anal, le pregunté si se había estudiado esa parte, y no me contestó mal pero tampoco me contestó bien. Le pregunté si él había operado a Diego o había otro cirujano de categoría, y no me dijo nada, así hablándome en monosílabos", señaló Cahe.

Maradona AFP

"Pensé que Maradona se había suicidado"

En otra entrevista, en esta ocasión con Radio La Red de Argentina, Cahe señaló que lo primero que pensó cuando Maradona había muerto, fue que se había suicidado.

“Este asunto está muy embarrado. Lo primero que pensé es que se había suicidado”, señaló el exmédico del argentino, cuya muerte sigue, y seguirá, dando mucho de qué hablar en las próximas semanas y meses.