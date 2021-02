De acuerdo con un preparador físico particular, Alexis Vega, jugador de las Chivas, le quedó a deber una semana de entrenamientos.

México.- Un preparador físico particular de nombre Fernando Castillejo aseguró en un video difundido en Twitter que Alexis Vega, jugador de las Chivas , le debe dinero por haberlo entrenado.

Según Fernando Castillejo, quien afirmó cobrar mil 200 pesos por una hora de entrenamiento físico , Alexis Vega le quedó a deber una semana. Lo peor de todo, de acuerdo con el susodicho, es que ni el jugador del Club Deportivo Guadalajara ni su hermano, que también se incorporó a las sesiones, le han dado la cara.

La opinión de Fernando Castillejo preparador físico personal sobre su trabajo con futbolistas.🤔

Para el preparador físico, el que el goleador no le responda los mensajes habla muy mal de él, máxime porque, dijo, gana casi un millón de pesos de manera mensual.

“Alexis Vega, de las Chivas, me sigue debiendo una semana de entrenamientos y no me lo ha pagado. Su hermano no me contesta y él tampoco responde en WhatsApp e Instagram. Tipos que ganan 700 mil pesos al mes y es un tema cobrarles, mucho desgaste” Fernando Castillejo

segunda - entreno a mi hermano y afirmó que el si se fue sin pagarle, pero ayer que vi el video dije ahora este resentido y frustrado que ? Ayer mismo yo le pagué lo de mi carnal.

Alexis Vega aclara que sólo entrenó a su hermano

Casi de inmediato, el propio Alexis Vega, estrella del Club Deportivo Guadalajara, salió a dar la cara en Twitter, ya que ahí aclaró que Fernando Castillejo no lo entrenó a él sino a su hermano. Asimismo, aseguró que ya hizo el depósito correspondiente por las sesiones impagas.

Sin embargo, el futbolista de las Chivas se mostró muy molesto en la citada red social, toda vez que, reveló, el preparador físico particular jamás le contestó las llamadas para aclarar el polémico video.

“Que no se preocupe por lo que yo tengo, que se preocupe por lo que le hace falta a él y por lo que veo es mucho… mínimo me hubiese gustado que, así como tuvo los huevos para subir el video, los hubiera tenido para contestarme ayer las llamadas” Alexis Vega

Tercera - que no se preocupe por lo que yo tengo, que se preocupe por lo que le hace falta a él y por lo que veo es mucho.



Cuarta - mínimo me hubiese gustado que así como tuvo los 🥚🥚 para subir el video los hubiera tenido para contestarme ayer las llamadas.

Y por último por qué tampoco dijo cuando le regale zapatos de fut 🤣



Ojo a mi me gusto como entreno a mi hermano, pero que poco profesional se me hizo al hacer un video hablando de mi y de mis cosas 😅

Finalmente, Alexis Vega relató que cuando conoció a Fernando Castillejo le regaló unos zapatos de futbol, por ende, se le hizo poco profesional que el adeudo se ventilara en un video.