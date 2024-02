Alexis Vega se estrenó con gol en el Deportivo Toluca y, al término del partido, dio algunas de sus impresiones, mismas en las que recordó al Club Chivas, su exequipo.

Aunque su equipo ya tenía prácticamente ganado el partido desde el primer tiempo, Renato Pavia, el DT del Deportivo Toluca, hizo ingresar a Alexis Vega, quien saliera del Club Chivas en medio de la polémica.

Luciendo el número 25, Vega apareció al minuto 85 para hacer el cuarto del Toluca, gol que selló la abultada victoria frente al club León.

Una vez que acabó el partido, el otrora 10 de las Chivas recordó un poco su polémico paso por suelo tapatío.

¿Qué dijo Alexis Vega sobre Club Chivas?

Al finalizar el partido, Alexis Vega fue cuestionado por las críticas que sufrió previo a su salida del Club Chivas. Ahí aseguró que no tiene nada en contra de sus ex, incluso dijo que fue feliz durante su estancia.

“No tengo que demostrar nada a nadie ni callar bocas, la revancha es conmigo mismo, quiero recuperar mi nivel y si sigo así lo voy a conseguir muy pronto. Hasta el último día en Chivas fui feliz, solo quedar dar gracias y ahora estoy muy contento con Toluca”, dijo Vega.

Es más, Alexis Vega agradeció a sus críticos y detractores, además, descartó que tenga que aclarar todas las versiones que rodearon su salida de las Chivas.

“Muchas gracias porque me ayudaron a crecer día a día, mucha gente habló de lo que pasó sin saber la verdad, pero por eso no salí a dar explicaciones porque no se las debo a nadie, sé lo que pasó y después todo mundo dijo que tenía problemas en las rodillas, pero estoy aquí disfrutando”, comentó.

Alexis Vega afirma que Deportivo Toluca es su casa

Eso sí, quedó de manifiesto que Alexis Vega no siente cariño alguno por el Club Chivas, pues aseguró que el Deportivo Toluca es su casa.

Finalmente, Alexis Vega se dijo entusiasmado por haberse estrenado con gol en el Deportivo Toluca, máxime porque ya tenía muchas ganas de reaparecer.

“Un momento maravilloso, moría de ganas de jugar en mi casa, se me dio la oportunidad, tenemos un equipo de mucha calidad y lo vamos a tratar de reflejar en cada partido, ahora toca disfrutar con los que siempre han estado, mi familia y hay que seguir por este camino”, sentenció.