El choque de Albon.

Por fortuna no salió lastimado.

Pero se ve que no la pasa bien. No creo que esto influya para tomar decisiones, pero sí acaba por minar la confianza de Alex en sí mismo. Las evaluaciones técnicas y deportivas ya las tiene RBR, si lo mantienen no será por eso. pic.twitter.com/rPqY1dLpsB

— Luis Manuel López (@chacho_lml) November 27, 2020