Alex Blanco de Fox Sports revela que dio positivo a coronavirus

El polémico comentarista pidió a sus seguidores que tomen con la seriedad debida la pandemia de Covid-19.

México.- El periodista de Fox Sports, Alex Blanco, reveló en su cuenta oficial de Twitter que dio positivo a coronavirus.

En la publicación, Alex Blanco, que suele participar en varias mesas de debate de Fox Sports, compartió un extenso comunicado donde explica que su ausencia en redes sociales durante los últimos días de debió al Covid-19.

“Amigas y amigos... imagino que les extrañará que los últimos días no haya bombardeado las redes sociales como suelo hacerlo, comentando con ustedes diversos temas relacionados con el deporte… Hoy, de manera responsable, con un poco de frustración, en aislamiento e incluso por momentos con dolor y desesperación les quiero informar que acabo de ser diagnosticado como positivo”. Alex Blanco

Blanco es conocido por su estilo punzante de debatir y por comprometerse con sus dichos al grado de haber hecho apuestas con diversos personajes como Matías Almeyda.

Pide no minimizar la emergencia sanitaria

Al igual que lo han hecho las autoridades sanitarias de México, Alex Blanco recomendó a sus seguidores quedarse en casa y tomar con seriedad la pandemia generada por el coronavirus.

“Les pido por favor que no salgan, que se cuiden y que tomen sus previsiones. Esto no es un juego, lamentablemente lo estoy viviendo y es algo que no le deseo a nadie”.

Asimismo, agradeció a Fox Sports por las atenciones brindadas: “Gracias a Dios, a mi familia, al apoyo de mi empresa y al personal médico que me cuida y está al pendiente de mí, voy evolucionando poco a poco y espero pronto poder seguir comentando con ustedes el día a día del Deporte”.

Recordemos que este 30 de marzo nuestro país fue declarado en emergencia sanitaria , por lo tanto, se pidió que las personas, en la medida de sus posibilidades, practiquen el distanciamiento social, así como un riguroso lavado de manos y estornudo de etiqueta.