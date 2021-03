Alemania no perdía un juego de eliminatoria desde 2001 y con ello se despide del récord de 18 triunfos seguidos en eliminatorias.



0-1 vs Portugal 1985

1-5 vs Inglaterra en 2001

1-2 vs Macedonia 2021



El vestidor del Macedonia de DON Goran Pandev 🇲🇰 👇🏻

