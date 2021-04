Alan Pulido pidió disculpas en sus redes sociales luego de decir que en México se menosprecia a los mexicanos que juegan en la MLS y Europa.

Alan Pulido se caracteriza por dar polémicas declaraciones y muestra de ello es lo que dijo el martes pasado, al asegurar que en México se suele menospreciar al futbolista mexicano que se desempeña en la MLS y en Europa, aunque este miércoles se retractó y hasta pidió disculpas.

Fue el martes cuando, en conferencia de prensa, Alan Pulido aseguró que en México siempre se menosprecia a los jugadores nacionales que juegan en en el extranjero, sobre todo en la MLS y Europa.

"En México menosprecian todo. A nosotros los mexicanos que somos de ahí y jugamos en otros países y hacemos bien las cosas, en lugar de ser considerados de una diferente manera, siempre tratan de menospreciar" Alan Pulido

Alan Pulido pide disculpas por sus declaraciones

Un día después de decir lo que dijo en conferencia de prensa, Alan Pulido utilizó sus redes sociales para pedir disculpas, pues señaló que cometió un error al generalizar que todos en México hacen menos a los jugadores que se desempeñan en el extranjero.

“Cometí un error al decir que en México menosprecian a todos los mexicanos que juegan en o sobresalen fuera del país y eso incluye a todos, pero no es verdad, no son todos así"

El delantero del Sporting Kansas City señaló que hay mexicanos que se alegran por el éxito de sus compatriotas y que concretamente se refería a las personas que están frustradas con ellas mismas y que por lo mismo solo critican.

Hasta aquí mi reporte Joaquín ✍🏼

😂😂, DIOS me los bendiga 🙏🏻 pic.twitter.com/cM2WOGXWXm — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alanpulido) — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alanpulido) April 14, 2021

Alan Pulido sobre un posible regreso a la Liga MX

El mismo día en el que hizo sus polémica declaraciones, Alan Pulido también tocó el tema de un posible regreso al futbol de Europa o a la Liga MX.

El atacante tamaulipeco consideró que no ve probable regresar al futbol de Europa debido a la edad; no obstante, con la liga mexicana señaló que la puerta siempre se encuentra abierta.