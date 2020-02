El ahora delantero del Sporting Kansas City habló sobre la actualidad del Rebaño y sobre el nivel de la MLS comparado con la Liga MX

Alan Pulido rompió el silencio sobre su inesperada salida de las Chivas de Guadalajara, la cual se debió, entre otros factores, a la llegada de Ricardo Peláez , con quien ni siquiera pudo hablar sobre su permanencia en el equipo.

En declaraciones para Jorge Ramos y su Banda, de ESPN, el atacante tamaulipeco señaló que no quería salir del Rebaño; no obstante, ni Peláez ni Tena hablaron con él sobre su futuro en el equipo, por lo que cuando llegó la oferta del Sporting Kansas City de la MLS, decidió tomar el reto.

“No seguí en Chivas porque llegan entrenadores nuevos y directores deportivos que uno no es de su gusto. Nunca hubo un diálogo con la directiva y me buscó Sporting. Eso me gustó, por eso tomé el reto” Alan Pulido. Delantero Sporting Kansas City

Pulido señaló que nunca tuvo una plática pendiente con Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas, por lo que se especuló quería más dinero, situación que negó rotundamente.

.@alanpulido sobre su salida del #Chivas: “Nadie me llamo para decirme que siguiera" @carodelas pic.twitter.com/AGvSn3lGpx — Jorge Ramos y su Banda (@ESPN_JorgeRamos) February 15, 2020

Por otra parte señaló que la oferta del equipo de la MLS fue atractiva por el tema salarial, pues tenía que comenzar a ver por su futuro; no obstante, aseguró que la parte deportiva también es importante.

Chivas trajo refuerzos no consagrados

Pulido también habló sobre el presente de Chivas, equipo que pese hacer una gran inversión en refuerzos, suma cuatro partidos sin ganar en el Clausura 2020.

Precisamente sobre los nuevos jugadores, Pulido consideró que son buenos futbolistas, pero que aún no están consagrados en el futbol mexicano, algo que le puede pasar factura al conjunto rojiblanco.

"No se ha logrado cumplir las expectativas que se tenían para este torneo. Se reforzaron muy bien, pero no son jugadores consagrados, son jugadores nuevos que llegan a un equipo con mucha presión y eso influye"

MLS no tiene el nivel de Liga MX

Pulido también se dio tiempo de hablar sobre el nivel de la Liga MX y de la Major League Soccer (MLS), un debate que ha sido tema de conversación a lo largo de las últimas semanas, sobre todo por las llegadas de figuras mexicana como 'Chicharito' y Rodolfo Pizarro al futbol estadounidense.

El ahora atacante del Sporting Kansas City consideró que la MLS está creciendo muchísimo, aunque aún no logra llegar al nivel del futbol mexicano.

"Cada liga es diferente, hay muchos jugadores de calidad en México, es una liga muy competitiva. Lo que si es que la MLS te ofrece estabilidad, hay jugadores de calidad y es un país diferente que te motiva. Sí, la MLS no está a la par de la Liga MX, pero se está acercando muchísimo”